  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

گزارش علمی تصویری /

تصاویر آسمانخراشی که درخت است! / سوار بر برگهای درخت به اوج برسید

تصاویر آسمانخراشی که درخت است! / سوار بر برگهای درخت به اوج برسید

یک آسمانخراش شگفت انگیز در تایوان طراحی شده است که ظاهری شبیه به یک درخت دارد و تحقق آسمانخراشهایی است که پیش از این در مجموعه فیلمهای علمی تخیلی جنگهای ستاره ای دیده شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی تصاویری منتشر شده که مربوط به طرحهای یک آسمانخراش جدید و پیشرو است که در آینده قرار است در افق شهر "تایچونگ" واقع در تایوان ساخته شود تایچونگ سومین شهر بزرگ تایوان است که به تازگی موفق شد جایزه اول یک مسابقه طراحی را برنده شود.

این برج Floating Observatories (منظرگاههای شناور) نام دارد. ساختمان اصلی به یک درخت پوشیده از 8 منظرگاه شناور شبیه است که این منظرگاهها همانند برگهای یک درخت طبیعی بالا و پایین می روند.

هر منظرگاه همانند یک آسانسور عمل می کند و گنجایش حمل 80 نفر را دارد افرادی که سوار بر این برگها می شوند می توانند از چشم انداز افق دور لذت ببرند.

برطبق اظهارات معماران، این منظرگاهها قرار است با یک ماده سبک و نرم بر روی یک مسیر عمودی بر روی ساختمان ساخته شوند اطراف این مسیر عمودی را یک میدان الکترومغناطیسی قوی احاطه کرده است.

براساس گزارش دیلی میل، در ساخت این آسمانخراش از فناوریهای سبز دوستدار محیط زیست شامل توربینهای بادی و پیلهای خورشیدی استفاده خواهد شد. انتظار می رود که ساخت این ساختمان از سال 2012 آغاز شود.

کد مطلب 1196395

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها