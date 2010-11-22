تصاویر آسمانخراشی که درخت است! / سوار بر برگهای درخت به اوج برسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی تصاویری منتشر شده که مربوط به طرحهای یک آسمانخراش جدید و پیشرو است که در آینده قرار است در افق شهر "تایچونگ" واقع در تایوان ساخته شود تایچونگ سومین شهر بزرگ تایوان است که به تازگی موفق شد جایزه اول یک مسابقه طراحی را برنده شود.

این برج Floating Observatories (منظرگاههای شناور) نام دارد. ساختمان اصلی به یک درخت پوشیده از 8 منظرگاه شناور شبیه است که این منظرگاهها همانند برگهای یک درخت طبیعی بالا و پایین می روند.

هر منظرگاه همانند یک آسانسور عمل می کند و گنجایش حمل 80 نفر را دارد افرادی که سوار بر این برگها می شوند می توانند از چشم انداز افق دور لذت ببرند.

برطبق اظهارات معماران، این منظرگاهها قرار است با یک ماده سبک و نرم بر روی یک مسیر عمودی بر روی ساختمان ساخته شوند اطراف این مسیر عمودی را یک میدان الکترومغناطیسی قوی احاطه کرده است.

براساس گزارش دیلی میل، در ساخت این آسمانخراش از فناوریهای سبز دوستدار محیط زیست شامل توربینهای بادی و پیلهای خورشیدی استفاده خواهد شد. انتظار می رود که ساخت این ساختمان از سال 2012 آغاز شود.