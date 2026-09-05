به گزارش خبرنگار، مهدی جمالی‌نژاد، ظهر شنبه در حاشیه یکصد و شصت و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که امروز شنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران، این شورا را مهم‌ترین پناهگاه و بستر برای طرح و حل مشکلات صنعتگران، تجار، کشاورزان، معدن‌کاران و فعالان حوزه گردشگری دانست.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان، به‌ویژه در زمینه ناترازی انرژی و مسائل اقتصادی، بر اهمیت تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.

استاندار اصفهان برگزاری مستمر و جدی این نشست‌ها با حضور فعال نمایندگان قوای مقننه و قضائیه و مدیران دستگاه‌های اجرایی را عامل اصلی کارشناسانه بودن مصوبات استان برشمرد و گفت: اهتمام و جدیت در پیگیری امور سبب شده استان اصفهان رتبه نخست کشور را در ارزیابی شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به خود اختصاص دهد.

جمالی‌نژاد در تشریح محورهای مهم مطرح‌شده در نشست‌های اخیر، به موضوعاتی نظیر «فرمول ۶۰» به عنوان یکی از چالش‌های کلان‌شهر اصفهان، مسائل حوزه ارزی، گمرک، حمایت از کشاورزان، مشوق‌های صنعتگران و درخواست‌های فعالان حوزه هتلداری و گردشگری اشاره کرد.

وی از اتخاذ تصمیمات و مصوبات مؤثر برای حل این مسائل خبر داد و افزود: بخشی از مصوبات نیز به دلیل غنای کارشناسی، برای دستیابی به نتیجه نهایی به شورای گفتگوی ملی منعکس و در سطح کشوری به ثمر رسیده است.

هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به سمت فناوری‌های نوین و پروژه‌های زیست‌محیطی

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و بیان کرد: استان اصفهان سال گذشته در جذب سرمایه‌گذاری خارجی حائز رتبه‌های برتر کشور شد و امسال نیز این مسیر با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر جذابیت‌های متعدد اصفهان برای سرمایه‌گذاران خارجی، سیاست قطعی استان را هدایت این منابع به سمت فناوری‌های نوظهور، صنایع دانش‌بنیان (های‌تک) و پروژه‌های بدون آلایندگی (کربن‌صفر) عنوان کرد و افزود: هدف ما این است که ضمن رونق اقتصادی، سلامت زیست‌محیطی استان نیز حفظ شود.