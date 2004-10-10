"دوچرخه و كلاغ" آتيلا پسياني در موزه هنرهاي معاصر تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين اثر به شيوه هنر اجرايي (پرفورمنس) مي باشد كه اجراي اول آن در روز افتتاحيه نمايشگاه باغ ايراني در فضاي هشتي و ساير گالريهاي موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شد و اين دومين اجراي اين اثر مي باشد.

"دوچرخه و كلاغ" به يادآوري بازيهاي كودكان، تصورات پراكنده و خاطراتي از پرسه زني با دوچرخه ، صداي كلاغ و خنده، گذر اشباح و توت جمع كني و قايق هاي كاغذي بر آب جوي و ... مي پردازد كه توسط آتيلا پسياني، ستاره پسياني ، خسرو پسياني ، فاطمه نقوي، سيروس همتي ، بابك حميديان، افشين هاشمي، مجيد جوزاني ، سحر دولتشاهي ، محمد حسين زاده ، الهام شكيب، مريم معيني، عاطفه معيني ، كاظم سياحي ، سورنا يوشي زاده و نويد جهان زاده راس ساعت 16 اجرا مي شود.

نمايشگاه باغ ايراني تا 15 آبان ماه سال جاري در موزه هنرهاي معاصر تهران داير است.

علاقمندان براي بازديد از اين نمايشگاه مي توانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 7 بعدازظهر و جمعه ها از ساعت 2 تا 7 به موزه هنرهاي معاصر تهران واقع در خيابان كارگر شمالي مراجعه كنند.