بابل به راه آهن سراسری متصل شود

علی کریمی فیروزجایی در آستانه سومین سفر هیئت دولت به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل افزود: اتصال بابل به راه سراسری از طریق شیرگاه از اولویت‌های اصلی ‌پیشنهادی بابل در سفر هیئت دولت به مازندران است.

نماینده مردم بابل بیان داشت: از جمله موارد پیشنهادی بابل در زمینه زیرساخت‌های این شهرستان که از طریق رئیس جمهور باید برای آن اعتبار گذاشته شود اتصال بابل به راه آهن سراسری از طریق شیرگاه با احداث 30 کیلومتر ریل راه آهن است.

کریمی توسعه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، تسریع برای احداث کمربندی جنوبی و احداث مجتمع فرهنگی مذهبی در شهرستان بابل را از دیگر اولویت‌های سفر هیئت دولت به مازندران برشمرد.

وی از اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های کشور خبر داد و افزود: برای اجرای پروژه‌های آبرسانی، راهسازی و اصلاح و بهسازی شبکه‌های برق روستاها این اعتبارات در اختیار دهیاری‌ها قرار می‌گیرد.

نماینده بابل در مجلس گفت: در شهرستان بابل در دو سال گذشته در زمینه‌های گازرسانی، راه، تأمین آب شرب و اصلاح و بهسازی شبکه‌های برق به اندازه 15 سال گذشته کار شده است.



وی اظهار داشت: با توجه به حمایت دولت‌های نهم و دهم از مازندران برای رفع محرومیت صنعتی استان درصدد هستیم تا حمایت‌های بیشتر دولت عدالت‌محور را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و ورزشی شهرستان بابل جذب کنیم.



کریمی افزود: سفر سوم هیئت دولت به مازندران با رویکرد فرهنگی صورت می‌گیرد و از پیشنهادات اصلی ما در کارگروه فرهنگی از جمله در حوزه ورزش احداث سالن‌های ورزشی در این شهرستان است.