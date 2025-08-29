به گزارش خبرنگار مهر، حسن عطاج صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت انسجام و همدلی در مدیریت استان مازندران، خواستار تسریع در اجرای مصوبه پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت شد و بر رفع ناترازی مدیریتی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و درمانی شهرستان تاکید کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: با وجود تصویب مصوبه پرداخت فوق‌العاده خاص در ابتدای سال جاری، هنوز اجرایی نشده است و اجرای این مصوبه می‌تواند انگیزه و امید را در بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزایش دهد.

وی درباره حواشی اخیر در استان مازندران و واکنش‌ها نسبت به اظهارات استاندار گفت: حفظ وحدت و همدلی در شرایط فعلی یک ضرورت است و نباید اجازه داد اختلاف‌نظرها به دوقطبی‌سازی و اختلال در مسیر خدمت به مردم تبدیل شود.

نماینده مردم بابل با تاکید بر دفاع از حقوق مردم افزود: این وظیفه ذاتی من است و با جدیت ادامه خواهم داد اما در شرایط حساس فعلی کشور باید از حاشیه‌سازی پرهیز کرد و در مسیر وحدت و هم‌افزایی ملی حرکت کرد.

وی به اهمیت نقد سازنده اشاره کرد و بیان داشت: اگر نقدی با نیت اصلاح و به دور از توهین مطرح شود، نشانه تعهد به مردم و دلسوزی برای پیشرفت است و مسئولان باید انتقادپذیر باشند.

نماینده مردم بابل درباره برداشت‌هایی مبنی بر تقابل با دولت اظهار داشت: طرح دیدگاه‌ها به معنای مخالفت با دولت نیست بلکه هدف اصلاح روندها، شفاف‌سازی و پاسخگویی به مطالبات مردمی است.

نتاج با اشاره به ضعف زیرساخت‌های انرژی کشور و تأثیر آن بر زندگی مردم عنوان کرد: عرضه انرژی ایران غیرقابل اعتماد است و خاموشی‌ها و کمبودهای مکرر زندگی روزمره و صنایع را تحت تأثیر قرار داده است و در شهرستان بابل علاوه بر کمبود برق، با کمبود آب در بخش لاله‌آباد نیز مواجه هستند.

وی افزود: عملکرد دولت و مجلس زمانی مطلوب خواهد بود که حس خوب به مردم منتقل شود.

نماینده بابل با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و موقعیت ژئوپلیتیک مازندران تصریح کرد: اکنون زمان آن است که اختلافات کنار گذاشته شود و تمام انرژی صرف شکوفایی این ظرفیت‌ها شود و ناترازی مدیریتی ناشی از صرف وقت دستگاه‌ها برای پاسخگویی به یکدیگر به جای خدمت‌رسانی باید اصلاح شود.

وی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها به ویژه جاده‌ای و تکمیل طرح‌های بهداشتی شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل میزبان انبوهی از بیماران استان است و باید اقتدار پزشکی این شهرستان حفظ شود و مجلس از طرح‌های نیمه‌تمام حمایت خواهد کرد.

نماینده مردم بابل در پایان ضمن دعوت به گفت‌وگوی مؤثر و تعامل مثبت میان مسئولان گفت: همه باید در خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم مازندران و اعتلای ایران اسلامی تلاش کنند.