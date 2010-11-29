به گزارش خبرگزاری مهر، خزاعی ضمن تشریح اهداف برگزاری جشنواره فیلم کیش عنوان کرد: این رویداد سینمایی قراراست درابعاد ملی و بین المللی با حضور هنرمندان، سینماگران، فعالان و دست اندرکاران سینمای ایران و جهان در کیش به اجرا درآید. حمایت از فعالیتها و اقدامات فرهنگی دراین عرصه، معرفی قابلیتها و توانمندیهای مناطق آزاد، استفاده از کارکردها و تاثیرات سینما درجهت معرفی و حفظ فرهنگ های بومی مناطق و ترسیم و تصویر دست آوردهای آنها از دیگر اهداف شکل گیری و برپایی این حرکت است.
خزاعی افزود: جشنواره بینالمللی فیلم کیش، با شعار " میراث مشترک، آینده مشترک" و با هدف حمایت از آثار برترورویکرد به فرهنگ ملی و بومی، در بعد داخلی؛ و گسترش تعاملات و همگرایی منطقه ای و با استفاده از مؤلفههای مشترک مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی درتاریخ 4 الی 8 اردیبهشت ماه 1390در جزیره زیبای کیش برگزار میشود.
دبیر جشنواره بین المللی فیلم کیش با اشاره به گستردگی ابعاد برگزاری جشنواره به تشریح بخش های مختلف جشنواره پرداخت و اضافه کرد: جشنواره فیلم کیش در بخش های مسابقه سینمای ایران (خلیج فارس)، مسابقه سینمای بینالملل (حکیم ابن سینا، میراث مشترک)، بخش مسابقه مناطق آزاد، بخش مسابقه فیلمنامه نویسی (کِلک فیروزه ای)، بخش نوعی نگاه (مسابقه فیلمهای 262 ثانیهای)و بخش جنبی برگزار میشود و شرکت آثار درقالب مسابقه فیلم های سینمایی، کوتاه، مستند،سینمایی ویدیویی، تولید فیلم های کوتاه موضوعی در بخش نوعی نگاه، مسابقه فیلمنامه نویسی و بخش های جنبی طراحی و پی ریزی شده است.
وی افزود: بخش مسابقه سینمای ایران: (خلیج فارس) کلیه فیلمهای بلند سینمایی، سینمایی ویدئویی، کوتاه داستانی، مستند بلند و مستند کوتاه که از سال1385به بعد تولید شدهاند میتوانند در این بخش شرکت نمایند برنامههای این بخش شامل قسمتهای زیر.فیلمهای بلند سینمایی: فیلمهای بلند سینمایی 35 میلیمتری که با موضوعات جشنواره منطبق باشند میتوانند در این بخش شرکت نمایند.فیلمهای سینمایی ویدئویی: فیلمهای سینمایی داستانی، در قالب ویدئویی (دیویکم) که با موضوعات جشنواره همسو بوده و زمان آن حداقل 75 دقیقه باشد میتوانند در این بخش شرکت نمایند.
خزاعی ادامه داد:فیلمهای کوتاه داستانی: (داستانی زنده و پویانمایی):فیلمهای داستانی کوتاه در قالبهای "35 م م" و " دی وی کم " که زمان آنها حداکثر 30 دقیقه باشد میتوانند در این بخش شرکت نمایند.فیلمهای مستند:این بخش مشتمل بر 2 قسمت است:الف) مسابقه فیلمهای مستند کوتاه: این بخش مخصوص کلیه فیلمهای مستندی است که حداکثر زمان آنها 30 دقیقه باشد.ب) مسابقه فیلمهای مستند بلند: این بخش مخصوص کلیه فیلمهای مستندی است که زمان آنها از 30 دقیقه به بالاباشد.
وی بیان کرد: بخش مسابقه بینالملل با عنوان (حکیم ابن سینا، میراث مشترک)از دیگر بخش های جشنواره است و کلیه فیلمهای بلند سینمایی، بلند ویدئویی، مستند و کوتاه داستانی که با موضوعات جشنواره که از سال 2005 به بعد تولید شدهاند میتوانند دراین بخش شرکت نمایند.
خزاعی با بیان این که بخش مسابقه مناطق آزادبا نظر به نقش ممتاز مناطق آزاد تجاری در گسترش روابط، تعاملات منطقهای، افزایش گردشگری و مبادلات فرهنگی ، تجاری و اقتصادی در جشنواره فیلم کیش طراحی شده عنوان کرد: در این بخش فیلمهایی با موضوعاتی چون: مناطق آزاد (کیش، قشم، چابهار، بندرخرمشهر، بندر انزلی و ارس) در زمینه های آداب و رسوم و آئینها، جذابیتهای توریستی، موقعیتهای فرهنگی، اقتصادی و تجاری با یکدیگر رقابت خواهند داشت. وی بخش فیلمهای بلند سینمایی ، فیلمهای سینمایی ویدیویی ،فیلمهای مستندو فیلمهای کوتاه داستانی رااز زیرمجموعه های بخش مناطق آزاد ذکر کرد.
به گفته دبیر جشنواره بینالمللی فیلم کیش این جشنواره علاوه بر اهتمام به تولیدات سینمایی در قالب های مختلف به منظور افزایش سطح کیفی فیلمنامهها، ایجاد انگیزش و ترغیب فیلمنامه نویسان سینمای کشورو همچنین شناسایی، کشف و معرفی استعدادهای نو و ایدهپردازی در این زمینه، اولین مسابقه فیلنامه نویسی خود را با عنوان «کِلک فیروزه ای» برگزار مینماید.
وی خاطر نشان کرد: در این بخش فیلمنامهنویسان کشور در قالبهای خلاصه فیلمنامه سینمایی، فیلمنامه کوتاه داستانی و طرح مستند با موضوع مناطق آزاد (کیش، قشم، چابهار، بندرخرمشهر، بندر انزلی و ارس) در زمینه های آداب و رسوم و آیین ها،جذابیت های توریستی، موقعیت های فرهنگی، اقتصادی و تجاری از کاسپین تا خلیج فارس، فرهنگ، آداب، رسوم و آیین های مناطق و شهرهای ساحلی ایران به رقابت خواهند پرداخت.
بخش نوعی نگاه ویژه(مسابقه فیلمهای262 ثانیه ای)از بخش های مهم این رویداد بزرگ سینمایی منطقه است که دبیر جشنواره اشاره کرد و افزود: ستاد برگزاری جشنواره در راستای تعامل وتبادل افکار و اندیشه های خلاق فیلمسازان وهمچنین کشف استعدادهای جوان در نظر دارد مسابقه فیلمهای 262 ثانیهای (حروف ابجد ایران) را تحت عنوان نوعی نگاه، با موضوعات محوری در دو بخش ملی و بین الملل جشنواره برگزار نماید .کلیه آثار داستانی ، مستند و انیمیشن توسط یک هیأت داوری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی با بیان این که علاوه بر بخش های اصلی جشنواره برنامه های متعددی در بخش جنبی جشنواره از قبیل: نگاهی به سینمای برخی کشورها، نشست های تخصصی ، بزرگداشت و کارگاه های آموزشی پیش بینی شده اظهار امیدواری کرد: سینما به عنوان رسانه ای نافذ و تاثیرگذار در دنیای امروز از ظرفیت ها و کارکردهای بسیاری برخوردار است و با توجه به مشترکات فرهنگی، تاریخی، دینی، آئینی و آرمانی کشورهای منطقه افق نگاه ما بر آن است تا شرایط و فضایی مناسب برای تقویت تعاملات و همکاری های متقابل و گسترش مناسبات فرهنگی و همدلی و همگرایی بیش از پیش منطقه فراهم شود.
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