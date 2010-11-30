شرکتهای متخلف در گیلان 700 میلیون ریال جریمه شدند

رضا قشلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک شرکت تولیدی آب میوه در گیلان که ضوابط قیمت گذاری را رعایت نکرده و موجبات افزایش قیمت کالا را فراهم کرده بود در تعزیرات حکومتی استان به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی همچنین عنوان کرد: پرونده یک شرکت پخش مواد غذایی در رشت که به صورت خودسرانه بر روی محصولات غذایی برچسب قیمت جدید نصب و اقدام به پخش آن می کرد از سازمان بازرگانی به تعزیرات حکومتی ارسال و پس از رسیدگی منتهی به صدور 688 میلیون ریال جریمه برای این شرکت متخلف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: هر گونه افزایش قیمت کالا ها منوط به اخذ مجوز از مبادی ذیربط بوده و کالاهای موجود در بازار باید با همان قیمتی که بر روی آن درج شده عرضه شوند و هر گونه افزایش خودسرانه قیمت و یا نصب برچسب جدید تخلف است و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی در ادامه افزود: این شرکت بزرگ پخش مواد غذایی در گیلان نیز بر روی روغن 810 گرمی بهار برچسب قیمت جدید نصب کرده و آن را در بازار توزیع می کرد که پرونده پس از سیر مراحل قانونی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع و به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.

قشلاقی گفت: این شرکت به پرداخت 688 میلیون و 756 هزار و 896 ریال جریمه نقدی و ممهور کردن پروانه به مهر تخلف محکوم شد.

وی همچنین از کشف 11 هزار لیتر سوخت غیر مجاز در رشت خبر داد و یادآورشد: طی گشت مشترک انجام شده برای بازرسی از شرکتها و سهمیه بگیران عمده سوخت در رشت پنج واحد مورد بازرسی قرار گرفته و یک واحد متخلف شناسایی و مقدار 11 هزار لیتر سوخت غیر مجاز کشف شد.