حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان افزایش می یابد

احمد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس بخشنامه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و مصوبه هیئت امنای دانشگاه، ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان افزایش می یابد.

وی اظهارداشت: فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی بر اساس مرتبه علمی استاد، دانشیار، استادیار، مربی و مربی آموزشیار به ترتیب با ضریب 2.9 و 3.3 و 3.4 و 2.5 و 6.5 وتا سقف ضریب 7.7 و8.5 و9 و 6.5 و 6.5 افزایش می یابد.

معاون اداری و مالی دانشگاه گیلان گفت: این افزایش ضریب پس از موافقت هیئت امنا در آبان ماه سال جاری اعمال شده و معوقات ناشی از این افزایش حقوق حداکثر تا بهمن ماه امسال پرداخت می شود.

وی ادامه داد: علیرغم پیگیری های انجام شده در سطح وزارت علوم و دانشگاه موضوع افزایش حقوق کارمندان دانشگاه هنوز به تصویب نرسیده است ولی از محل درآمد و منابع داخلی دانشگاه 500 هزار ریال در ماه به عنوان رفاه کارکنان از ابتدای سال پرداخت شده است.