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۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۹

2300 داوطلب مازنی در آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد رقابت کردند

2300 داوطلب مازنی در آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد رقابت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: آزمون کارشناسی ناپیوسته سال ۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با شرکت دو هزار و 365 داوطلب مرد و زن در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رشته های کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی ، زبان و ادبیات فارسی، موزش دینی و عربی، تربیت بدنی، زبان انگلیسی، آموزش ریاضی، علوم تجربی، مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - نرم افزار، مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی، مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات ، مهندسی تکنولوژی برق - قدرت، مهندسی تکنولوژی برق ـ شبکه های انتقال و توزیع برق، مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی معماری، ارتباط تصویری، مهندسی تکنولوژی صنایع چوب ـ سازه های چوبی و بهداشت عمومی دانشجو خواهد پذیرفت.

از نحوه برگزاری این آزمون کیومرث نیاز آذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و جمعی از معاونان و مسئولین دانشگاه بازدید کردند.
 
با مجوز شورای گسترش آموزش عالی و موافقت دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار  و به عنوان اولین واحد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری در رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی دانشجو خواهد پذیرفت.

بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در این آزمون  283 هزار و 955 نفر از سراسر کشور شرکت کرده‌اند که از این تعداد 87 هزار و 619 نفر معادل 31 درصد زن و 196هزار 636 نفر معادل 69 درصد مرد هستند.
کد مطلب 1204585

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