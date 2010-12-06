تمام مغز خاستگاه خلاقیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون فرضیات بسیاری وجود داشت که نشان می داد افراد خلاق به ویژه از نیمکره راست خود استفاده می کنند در حالی که افراد خردگرا که خلاقیت در آنها کمتر است بیشتر از نیمکره راست بهره می گیرند.

به همین دلیل افراد چپ دست که بیشتر از نیمکره راست خود استفاده می کنند خلاق ترند و همچنین استعداد بیشتری برای بروز رفتارهای روان پریشی دارند و در عوض افراد راست دست که از نیمکره راست استفاده می کنند عقل گراتر اما با قوه تخیل کمتری هستند.

اکنون دو نورولوژیست دانشگاه آمریکایی بیروت با بازنگری نوروبیولوژیی خلاقیت، این فرضیات قدیمی را رد کردند و نشان دادند که خلاقیت نمی تواند با هیچ فضای ویژه ای از مغز مرتبط باشد نه نیمکره چپ نه راست و نه عقب و یا جلو.

این محققان با انجام بررسیهایی که با دستگاههای الکتروآنسوفالوگرافی، رزونانس مغناطیسی و پرتونگاری مقطعی پوزیترونی انجام دادند دریافتند که یک فضای قدامی از مغز که کورتکس جلوپیشانی نام دارد درحالی که فرد مشغول انجام تستهای خلاقیت است فعال می شود. اما این فضا همچنین زمانی که فرد تستهای چالش برانگیز اما غیرخلاقانه را انجام می دهد باز هم از خود فعالیت نشان می دهد. بنابراین، این ناحیه تنها یکی از فضاهایی است که در توسعه خلاقیت نقش دارد.

براساس گزارش کورییره دلا سرا، این دانشمندان به منظور دستیابی به این نتایج 72 آزمایش را درباره نوروبیولوژی خلاقیت انجام دادند که در آنها تجربه خلاقیت هنری و همچنین "بینش" مورد مطالعه قرار می گرفت. بینش به لحظه ای گفته می شود که در آن یک ایده خلاقانه در مغز شکل می گیرد.

یک محقق بخش علوم مغزی و شناختی انسان در موسسه ماکس پلانک آلمان در تفسیر نتایج این بررسیها اظهار داشت: "فرضیه ای که این دانشمندان مطرح کردند نقش اتصالات و تشریک مساعی فضاهای مختلف مغز را در ایجاد یک خلاقیت را پررنگ می کند. برای مثال خلاقیت ادبی- زبانی در همکاری و ارتباط میان فضاهای حتی دور میان دو نیمکره ایجاد می شود."