به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر فیلم " روانی آمریکایی " در سال 2000 به کارگردانی مری هارون و نقش آفرینی کریستین بیل ، جاستین ترو و جاش لوکاس روی پرده رفته بود.
این فیلم داستان یک کارمند وال استریت را روایت می کند که به قاتلی زنجیرهای تبدیل میشود. هم اکنون نسخهای خشن و سرشار از خونریزی از این فیلمنامه اوائل زمستان آینده روی صحنه برادوی میرود.
روبرتو آگوئیره ساکاسا نویسنده نمایشنامه " روانی آمریکایی" در این باره گفت : در این نمایش تماشاگر شاهد قتلهایی خواهد بود و همه این صحنهها روی سن تئاتر و مقابل دیدگان تماشاگر اتفاق میافتد. وی افزود در این صحنه ها از یک تبر و یک کارد بزرگ آشپزخانه استفاده میشود.قرار است روی صحنه یک خونریزی حسابی راه بیندازیم.
طرح نگارش نمایشنامه ای با اقتباس از فیلمنامه " روانی آمریکایی" از سال 2008 در دست اقدام است. نمایشنامه و فیلمنامه "روانی آمریکایی" هر دو اقتباسی از رمانی به همین نام هستند که برت ایستن الیس در سال 1991 منتشر کرد. چهار تهیهکننده این نمایش موزیکال یعنی دیوید جانسن ، جسی سینگر ، نیت بولوتین و آرون ری حقوق اقتباس از این کتاب را از نویسنده خریداری کرده اند.
دانکن شیک آهنگسازی که برای ساخت موسیقی متن این نسخه تئاتری برگزیده شده در این باره گفت : اگر از تماشاگران جدی تئاتر بپرسید قطعا از روی صحنه رفتن چنین نمایشی استقبال میکنند. البته این نمایش به مذاق همه مخاطبان تئاتر برادوی خوش نخواهد آمد.
نسخه تئاتری فیلم " روانی آمریکایی" به شیوه موزیکال در برادوی روی صحنه میرود.
به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر فیلم " روانی آمریکایی " در سال 2000 به کارگردانی مری هارون و نقش آفرینی کریستین بیل ، جاستین ترو و جاش لوکاس روی پرده رفته بود.
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