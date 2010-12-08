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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

ترور دانشمندان هسته ای لکه ننگی بر دامن شورای امنیت است

ترور دانشمندان هسته ای لکه ننگی بر دامن شورای امنیت است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج طلاب استان بوشهر گفت: ترور دانشمندان هسته ای کشورمان لکه ننگی بر دامن شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام سید مهدی موسوی نژاد شامگاه سه شنبه در مراسم یادواره شهید شهریاری و روز دانشجو در دانشگاه خلیج فارس بوشهر با بیان اینکه فضای دانشگاه ها باید فضای جهاد علمی باشد، اظهار داشت: دشمن به دنبال تغییر محتوای انقلاب است و اسلامی می خواهد که مورد هدف استکبار و ایادیش باشد.

وی، جریان فتنه سال 88 را از طراحی دشمنان انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم ولایت مدار کشور در 9 دی ماه همان سال تو دهنی محکمی به معارضین انقلاب زدند و افتخاری برای انقلاب اسلامی بود.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید شهریاری تاکید کرد: دشمن نمی تواند با ترور دانشمندان ایرانی جلو رشد و توسعه علمی نخبگان را بگیرد.

دکتر تاجیک آثار شهادت شخصیتهای بزرگ را برای کشور مغتنم برشمرد و افزود: دشمنان می دانند نظام اسلامی ایران با قدرت و اقتدار رو به پیشرفت است و با روندی که پیش روی دانشمندان است بدون شک استکبار را در عرصه علمی به چالش خواهد کشید.

کد مطلب 1206327

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