30 هکتار از جنگل ابر در آتش سوخت/ دلیل آتش سوزی مشخص نیست

عباس رهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی از وزش باد در جنگل ابر افزود: تمامی کانونهای آتش از روز گذشته مهار شده و هیچ آتشی در حال حاضر در جنگل وجود ندارد اما وزش باد شدید در منطقه این هراس را در ما بوجود آورده که در صورت ترک کردن صحنه، آتش دوباره شعله ور شود.

وی اظهار داشت: نیروهای محلی و مردمی به خصوص اهالی روستای ابر در خاموش کردن جنگل نقش بسزایی داشتند. همچنین هزار نفر از نیروهای مختلف از سازمانهای متعدد استان در خاموش کردن آتش مشارکت داشتند و در حال حاضر نیز 500 نفر از نیروهای ارتش لشکر ذوالفقار شاهرود به صورت آماده باش در منطقه حضور دارند.

استاندار استان سمنان اضافه کرد: نیروهای اطلاعاتی ما در حال گشت و کنترل منطقه هستند و در صورتی که کوچکترین آتشی و یا مشکلی در جنگل مشاهده کنند سریعا اطلاع می دهند و تصمیم اساسی در این زمینه گرفته می شود.

به گفته وی، درختان سرپا و سبز هیچ آسیبی ندیده اند اما درختان افتاده و کنده ها در آتش سوخته اند.

همچنین مدیرکل اداره محیط استان سمنان به خبرنگار مهر گفت: دور تا دور آتش سوزی که نزدیک به 30 هکتار است بسته شده و اجازه توسعه آتش داده نمی شود اگرچه وزش شدید باد نگرانی هایی را برای نیروهای ما بوجود آورده است.

حمید ظهرابی اظهار داشت: درختان آتش گرفته که در حال حاضر با وزش باد شعله ور می شوند درختان خشکیده و افتاده در سطح جنگل هستند و آتش سوزی در جنگل سطحی بوده و خوشبختانه به موقع مهار شده است.

وی تاکید کرد: دود سفید تنها نشانه سطحی بودن آتش سوزی بوده و شعله های آنچنانی در جنگل پدیدار نبود و همین نشان می دهد که درختان جنگل نسوخته اند و تنها سطح جنگل که پوشیده از برگ و علفزارهای خشک است طعمه حریق شده است.

وی علت آتش سوزی را نامعلوم دانست و افزود: مطالعات برای بررسی علل آتش سوزی در دستور کار ستاد بحران استان با همکاری دستگاههای مثل محیط زیست و منابع طبیعی است.

همچنین مدیرکل دفتر بحران استانداری سمنان وسعت آتش سوزی در جنگل ابر در شمال شهرستان شاهرود را نزدیک به 30 هکتار اعلام کرد و گفت: آتش سوزی به صورتی نواری در حدود دو تا سه کیلومتر در نقاط کوهستانی و دره ای این جنگل را در برگرفته است.

احمد طاهری با بیان اینکه نیروهای مردمی، امدادی و نیز سربازان ارتش از بامداد روز سه شنبه در حال فعالیت برای اطفای حریق هستند گفت: وضعیت جوی و وزش باد مقداری بر نگرانیها افزوده است.



طاهری آتش سوزی در جنگل ابر را بیشتر سطحی خواند و گفت: علاوه بر نیروهای ارتش بیش از صد نفر نیروی هلال احمر، محیط زیست، منابع طبیعی و مردمی در منطقه حضور و فعالیت دارند.



آتش سوزی در جنگل ابر از عصر دوشنبه هفته جاری در این منطقه آغاز شد و یک روز بعد مهار شده است. جنگل ابر در شهر شاهرود و از شمال به علی آباد گرگان منتهی می شود و بیش از 14 هزار هکتار وسعت دارد.