خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: جنگل‌های مریوان این روزها نفس راحتی نمی‌کشند. از دو روز گذشته، شعله‌های آتش از روستای بناوچله سر برآوردند اما علیرغم تلاش برای مهار آتش، با کمک بادهای کوهستانی، به دامنه‌های پرشیب و صعب‌العبور منطقه دره‌وران رسیدند.

مراتعی که سال‌ها مأمن پرندگان و جانداران بوده‌اند، در عرض چند ساعت در میان زبانه‌های سرکش حریق فرو رفتند و بوی سوختن طبیعت در فضا پیچید.

ورزش باد عاملی در گسترش آتش

مدیرکل منابع طبیعی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شدت حادثه می‌گوید: وزش باد شدید و صعب‌العبور بودن منطقه موجب شده آتش با سرعت بیشتری گسترش یابد.

بهزاد شریفی‌پور افزود: اولویت ما اکنون پایش دقیق منطقه و مدیریت نیروهای مردمی برای کنترل حریق است و پس از مهار کامل آتش، خسارت‌ها و عاملان حادثه بررسی خواهند شد.

وی تصریح کرد: با وجود تلاش شبانه‌روزی نیروهای منابع طبیعی و گروه‌های مردمی، شعله‌های آتش آرام نگرفتند.

روایتی از فروکش کردن آتش و شعله ور شدن مجدد آن

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کردستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حریق با تمام شدن شب فروکش کرد اما صبح دوباره شعله ور شده است.

کیانی گفت: دیشب موفق شدیم آتش را مهار کنیم و حتی بالگرد منطقه را پایش و خنک‌سازی کرد، اما متأسفانه صبح امروز بار دیگر آتش در مناطق شیخان، گاگل و دره‌وران شعله‌ور شد و در برخی نقاط به صورت لکه‌ای فعال است.

به گفته وی، گرمی هوا و وزش باد مداوم دره‌های پوشیده مریوان باعث شده کنترل شعله‌ها سخت‌تر از همیشه باشد.

وی تصریح کرد: اکنون علاوه بر نیروهای زمینی از منابع طبیعی، سمن‌ها و مردم محلی، بالگردها نیز درگیر عملیات اطفا هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان به همراه همکارانش فوراً به محل حادثه اعزام و با کمک مردم محلی و دیگر دستگاه‌ها تا ساعت ۱۱ موفق به مهار آتش شدند.

اعترافی از یک عامل آتش سوزی

در جریان این حادثه، مأموران به فردی مشکوک شدند که حضورش در محل غیرطبیعی بود، پرس‌وجوها نشان داد او توان جسمی کافی برای کمک به اطفای حریق نداشت و سرانجام پس از نیم ساعت، لب به اعتراف گشود.

وی گفت که در حال تمیز کردن باغ خود بوده اما آتش از کنترلش خارج شده است و این فرد که سابقه‌دار معرفی شده، با همکاری مردم محلی تحویل مراجع ذی‌ربط شد.

با وجود مهار اولیه، آتش دوباره در همان حوالی زبانه کشید و بار دیگر مردم و نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی و ارگان‌های دولتی با تمام توان برای مقابله به صحنه بازگشتند.

با این همه، حجم گسترده پوشش گیاهی و جنگل‌های متراکم باعث شده خسارت‌ها قابل توجه باشد.

در دو روز گذشته، چندین هکتار از جنگل‌های زیبای مریوان در آتش سوخته و زیستگاه بخشی از گونه‌های جانوری از بین رفته است.

هنوز آمار دقیقی از وسعت خسارت اعلام نشده، اما تصاویر و گزارش‌های محلی نشان می‌دهد که بخشی از رویشگاه‌های ارزشمند منطقه نابود شده‌اند.