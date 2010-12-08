تصاویر کمیاب ترین و عجیب ترین پستانداران دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله علمی نشنال جغرافی در گزارشی به انتشار طبقه بندی جدید کمیاب ترین و عجیب ترین پستانداران دنیا که از سوی "انجمن جانورشناسی انگلیس" انجام شده پرداخته است. در این طبقه بندی که EDGE نام دارد بسیاری از پستانداران در معرض انقراض و یا احتمالا تاکنون منقرض شده وارد شده اند.

پروژه EDGE استثنائی بودن هرگونه را برپایه "فوق شجره ژنتیکی" محاسبه می کند. این یک شجره ژنتیکی بسیار بزرگ است که روابط تکاملی میان تمام پستانداران را نشان می دهد.

از 100 گونه حاضر در لیست امسال این طبقه بندی، 49 گونه نسبت به طبقه بندی EDGE در سال 2007 تازگی دارند و برخی از آنها نیز می توانند تاکنون منقرض شده باشند.

1-3- سه جوجه تیغی منقار دراز: "کریس هلگن" در شرق کوهستان فوجا در اندونزی یک جوجه تیغی منقار دراز را کشف کرد. این گونه پستانداران که تخمگذار است برپایه طبقه بندی EDGE زیر نظر "انجمن جانور شناسی لندن" یکی از نادرترین و از نظر ژنتیکی خاص ترین پستاندار روی زمین است. در راس این لیست، علاوه بر جوجه تیغی منقار دراز شرقی، یک جوجه تیغی منقار دراز غربی و یک جوجه تیغی منقار دراز Attenborough نیز وجود دارند. به اعتقاد اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، هر سه گونه به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارند.

4- خفاش دم بریده: نام علمی این خفاش Mysticina robusta است که کاملا از جزایر نیوزلند که خاستگاه طبیعی آن است محو شده است. این خفاش آخرین بار در سال 1967 در این جزایر دیده شد. امید برای پیدا کردن دوباره آن از چند سال قبل به وجود آمد زمانی که محققان توانستند ردپایی از این خفاش را پیدا کنند.

5- بایجی: بایجی چینی یا دلفین "یانگتز" احتمالا تاکنون منقرض شده است. در حقیقت بین سالهای 1997 تا 1999 تنها 13 نمونه از این دلفین وجود داشتند. بایجی ها اغلب در تور ماهیگیران گرفتار می شدند و یا در اثر آلودگی رودخانه ها می مردند. این دلفین آخرین بار در سال 2007 مشاهده شد.

6- اپاسوم کوتاه قد کوهستان: نام این جانور کوچک کسیه دار Burramys parvus است. اعتقاد بر این است تا سال 1996 منقرض شده است. در این سال یک نمونه از این اپاسوم در یک کلبه در استرالیا پیدا شد. امروزه محل سکونت اپاسومها به کمتر از چند کیلومتر مربع کاهش یافته است.

7-8- دو نوع نادر از سولنودون اسپانیایی: این جانور یکی از خویشاوندان بسیار نزدیک موش کور است. سولنودونها تنها پستاندارانی هستند که در بدن شکار خود سم تزریق می کنند. این جانور دو گونه دارد: "سولنودون اسپانیایی" (Solenodon paradoxus) که خاستگاه آن در هائیتی و جمهوری دومنیکن است و "سولنودون کوبایی" (Solenodon cubanus) که در سال 2003 دوباره کشف شد.

9- خرگوش وحشی رودخانه: با نام علمی Bunolagus monticularis با سایر خرگوشهای وحشی متفاوت است چراکه همانند یک خرگوش وحشی معمولی تولید مثل نمی کند. در حقیقت در حالی که بسیاری از گونه های خرگوشها حداقل 12 بچه به دنیا می آورند، خرگوش وحشی رودخانه در هر تولید مثل تنها یک بچه به دنیا می آورد. برای این حیوان خاک نرمی که در صحرای آفریقای جنوبی است بسیار حیاتی است. اما این گونه با رشد بی رویه کشاورزی بومی بسیاری از زمینهای خاستگاه خود را از دست داده است.

10- 11- کرگدن سوماترایی و کرکدن سیاه: خاستگاه اصلی کرگدن سوماترایی با نام علمی Dicerorhinus sumatrensis جنوب شرقی آسیا و خاستگاه کرگدن سیاه با نام علمی Diceros bicornis آفریقای مرکزی و جنوبی است. کاهش سریع تعداد این گونه ها موجب شده است که وارد لیست EGDE شوند.

12- کیسه دار بینی کُرکی شمالی: این جانور کیسه دار که شبیه خرس است با نام علمی Lasiorhinus krefftii در کوئینزلند استرالیا زندگی می کند. تنها سه گونه از این جانور کیسه دار شناسایی شده اند. در تفاوت با کوالاها و کانگروها، این کیسه داران بچه های خود را در یک کیسه در باز در پشت بدن خود حمل می کنند به این ترتیب بچه ها در زمان حرکت از کیسه به زمین نمی افتند. امروز تنها یک جمعیت کمتر از 100 نمونه از این کیسه دار باقی مانده است.

13- شتر دو کوهان: نام علمی این حیوان Camelus bactrianus است. شتر دو کوهان به دلیل توانایی بالایی که در سفرهای کویری و مقاومت بالا در مقابل بی آبی دارد اهلی شده است. به گفته زیست شناسان، اهلی کردن این جانور می تواند این جانور را برای همیشه از محل زندگی طبیعی خود دور کند. این محققان در این خصوص توضیح دادند: "تعداد زیادی شتر در روی زمین وجود دارد اما آنهایی که در محیط طبیعی خود زندگی می کنند به شدت در معرض خطر قرار دارند."

14- کرگدن جاوه: این کرگدن نسبت به کرگدن سیاه و یا کرگدن سفید بسیار ابتدایی تر است. کرگدن جاوه با نام علمی Rhinoceros sondaicus نادرترین نوع از میان تمام کرگدنهای زنده دنیا است. به طوریکه تنها حدود 50 نمونه از این جانور باقی مانده اند که در فضاهای محافظت شده در ویتنام و جاوه در اندونزی زندگی می کنند.