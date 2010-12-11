سرانه استاندارد فضای سبز تهران 15 تا 25 متر مربع است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری در مورد توسعه فضای سبز شهر تهران اظهار کرد: طبق برنامه های سازمان پارکها و فضای سبز برای توسعه فضای سبز سطح شهر، زمینهای بدون معارض تملک و به فضای سبز تبدیل می شود که در این زمینه در فروردین ماه سال جاری در مدت یک ماه مساحت قابل توجهی از میدان حق شناس تا خیابان شهید نواب صفوی و ابتدای سئول به فضای سبز تبدیل شد و همچنین تمام اقدامات زیر بنایی از قبیل آبرسانی و نورپردازی این محدوده به نحو مطلوب به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: قطعه زمینهایی نیز در خیابان ملاصدرا به سمت شمال شهر وجود دارند که بلامعارض است و آنها نیز پس از تملک به فضای سبز تبدیل می شود.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران افزود: همچنین قطعه زمینهایی در بزرگراه شهید چمران وجود دارد که هم اکنون سازمان پارکها وفضای سبز در حال تملک آنها برای توسعه فضای سبز شهری است.

مختاری در ادامه با بیان اینکه سرانه فضای سبز شهر تهران در سال گذشته 13 متر بوده است، اظهار کرد: این در حالی است که سرانه استاندارد فضای سبز تهران برای نواحی مختلف باید بین 15 تا 25 متر باشد.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران تصریح کرد: البته سرانه فضای سبز در بخش برون شهری مطلوب است و هم اکنون به 23 متر رسیده ، اما سرانه فضای سبز درون شهری 13 متر بوده که سعی ما تامین مطلوب سرانه فضای سبز در مناطقی است که از بافت های فشرده مسکونی برخوردار هستند.

وی افزود: بر اساس برنامه های سازمان پارکها وفضای سبز شهر تهران، توزیع عادلانه سرانه فضای سبزدر تمام نواحی شهرتهران در دست انجام است .

مختاری در ادامه با اشاره به کمربند سبز شهر تهران تصیریح کرد: فاز یک کمربند سبز تهران به مساحت 30 هزار هکتار تکمیل واجرا شده و فاز دو آن که یک پروژه 10 ساله است، از دو سال پیش به اجرا درآمده است.

مدیر عامل سازمان پارک ها وفضای سبز شهر تهران گفت: طرح کمربند سبز شهر تهران علاوه بر جلوگیری از گسترش بی رویه شهر، مانع ساخت و سازهای بی مورد شده و فضای سبز مورد نیاز پایتخت را نیز به نحو مطلوب تامین می کند.

وی با بیان اینکه طرح کمربند سبز حاشیه شهر تهران یکی از طرح های حائز اهمیت و ملی است ، افزود : هم اکنون دستور العمل های فنی وکاربردی این طرح برای سایر کلان شهرهای کشور ارسال شده و طرح کمربند سبز حاشیه شهر تهران به عنوان الگویی برای دیگر شهرها قرار گرفته تا آنها نیز بتوانند از این طرح برای توسعه فضای سبز شهرشان بهره لازم را ببرند.