حسینه اعظم زنجان در مشهد مقدس مهمانسرا می سازد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد جواد غم پرور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه زمینی به مساحت 750 متر مربع برای احداث مهمانسرای حسینیه اعظم در مشهد خریداری شده است، افزود: پس از بهره برداری از این مهمانسرا، به زائران زنجانی که قصد عزیمت به این شهر و اقامت در این مهمانسرا را داشته باشند، تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته می شود.



وی به راه اندازی کتابخانه مسجد حسینیه اعظم در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: 25 هزار جلد کتاب در این کتابخانه گنجانده شده است و با توجه به اهمیت شناخت علمی سیره امام حسین (ع)، کتابخانه تخصصی حسین شناسی نیز در جوار آن طراحی شده است.



غم پرور با اشاره به فعالیت صندوق قرض الحسنه سیدالشهدا حسینیه اعظم در سال گذشته افزود: در فاز 3 توسعه این مسجد، احداث 2 باب مهمانسرا ویژه میهمانان و علاقمندان امام حسین (ع) در نظر گرفته شده است