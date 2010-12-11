به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی در مراسمی که با حضور تعدادی از زوج‌های جوان دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) در این دانشگاه برگزار شد طی سخنانی با تأکید برداشتن آگاهی در انتخاب همسر ابراز داشت: امروز برخی خانواده‌ها برای انتخاب همسر بدون هیچگونه آگاهی و تحقیق از فرد مورد نظر، به استخاره روی آورده و با مثبت بودن جواب استخاره اقدام می‌کنند، درحالی که عدم آگاهی و تحقیق موجب بروز مشکلات فراوانی در زندگی مشترک می‌گردد.

استخاره را نفی نمی‌کنیم



وی با بیان اینکه هرگز استخاره را نفی نمی‌کنیم بیان کرد: اما بزرگان ما تأکید داشته و دارند که در تعیین سرنوشت خود و فرزندان چراغ علم و آگاهی و تحقیق در دست داشته باشید.



این استاد دانشگاه با اشاره به بیاناتی از امام خمینی‌(ره) مبنی بر اینکه مردم را به استخاره تشویق نکنید و استخاره هرگز تکلیف آور نیست گفت: انتخاب همسر، باید همراه با آگاهی باشد و بدون آگاهی و تحقیق لازم نمی‌توان انتخاب درست داشت.



این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه با گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، متأسفانه هنوز کتابی درباره ازدواج، انتخاب همسر، همسرداری و تربیت فرزند بر اساس دیدگاه‌های اسلامی تألیف نشده است ابراز داشت: این در حالی که آموزه‌های اهل بیت (علیهم السلام) دارای نکات مهمی در زمینه امور تربیتی است که باید جامعه را از آنها بهره نمود.



عدم آگاهی جوانان از مسائل مربوط به زناشویی، عامل بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی کشور است



وی تصریح با بیان اینکه افزایش آگاهی و اطلاع رسانی در زمینه نحوه همسرداری و فرزند‌داری بر اساس آموزه‌های دینی و سیره تربیتی اهل بیت (علیهم السلام) برای جامعه امروز ضروری است اظهار کرد: استفاده از نکات مهم و ارزشمند اهل بیت‌(علیهم السلام) درباره زندگی زناشویی قطعا در تحکیم روابط زن و مرد موثر است.



رفیعی با تأکید بر نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان کشور، به کتاب‌هایی پیرامون اصول صحیح انتخاب همسر، همسرداری و تربیت فرزند براساس آموزه‌های دینی بیان داشت: عدم آگاهی جوانان از مسائل مربوط به زناشویی، نحوه تعامل با همسر و ... بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی در کشور را رقم زده است



وی افزود: متأسفانه امروز اکثر خانواده‌ها جهیزیه‌های میلیونی برای فرزندانشان تهیه می‌کنند، ولی حتی یک کتاب در این جهیزه‌ها پیدا نمی‌شود.



همسرخوب کسی است که با خانواده خود رفیق باشد



دکتر رفیعی در ادامه با اشاره به برخی آموزه‌های اهل بیت (علیهم السلام) در زمینه همسرداری و مسائل زناشویی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اظهارداشت: در همسرداری، بهترین شما کسی است که با زن و بچه خود رفیق باشد، هر لبخند زن و شوهر بر یکدیگر ثواب دارد و موجب انس و الفت بیشتر می‌شود، از نگاه محبت آمیز به یک دیگر لذت ببرید و با الفاظ نیکو یکدیگر را صدا کنید.



این کارشناس تربیتی عنوان کرد: زن و شوهر گرچه دارای فرهنگ، تربیت، ساختار و جنس متفاوت هستند ولی اسلام هر دو را به تفاهم دعوت کرده چون تنها عامل ماندگاری دو فرهنگ و تربیت متفاوت، تفاهم و درک یکدیگر است.



وی افزود: شهید مطهری در کتاب حقوق زن، 34 تفاوت زن و مرد را بیان کرده و تأکید دارد که زن و مرد باید از حقوق یکدیگر آگاه باشد، چون آشنایی با حقوق یکدیگر از دیگر عوامل تحکیم بنیان‌های خانواده است.



راه های سه گانه ابراز محبت



دکتر رفیعی گفت: محبت به سه گونه بصری، ابزاری و کلامی تقسیم می‌شود که اگر هر سه نوع آنها به طرف مقابل ابراز گردد، محبت قلبی نامیده می‌شود.



وی با بیان اینکه محبت بصری از راه چشم منتقل می‌شود افزود: چشم بسیاری از مفاهیم را به فرد منتقل می‌کند عشق، علاقه، تنفر و حتی اعتراض و ... را با چشم می‌توان به طرف مقابل رساند. پیامبر در این زمینه فرمودند: وقتی زن و مرد به هم محبت آمیز نگاه کنند، خداوند به خانه آنها رحمت می‌فرستد.



این کارشناس امور تربیت در خصوص محبت ابزاری گفت: این نوع محبت از طریق هدیه دادن و هدیه گرفتن منتقل می‌گردد، البته نفس هدیه مهم است و مقدار و اندازه آن چندان اهمیتی ندارد، بنابراین یک شاخه گل می‌تواند این نوع محبت را به راحتی منتقل کند و فضای خانه و خانواده را صمیمی و عطرآگین کند.



دکتر رفیعی گفت: محبت کلامی با گفتار مهربان منتقل می‌شود، خوب و لذت بخش حرف بزنید و با القاب بد با هم صحبت نکنید، کلام تأثیر فراوانی در تعامل میان افراد دارد، زمانی که عرب ارزشی برای زن قائل نبود، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در منبر می‌فرمودند به زنانتان احترام گذاشته و با محبت صحبت کنید.



این کارشناس امور تربیتی عنوان کرد: هر پدر و مادری فرزندانش را دوست دارد و در تربیت او کوشا است، حتی پدر و مادرهای بزهکار نیز دوست دارند فرزندانشان درست تربیت شوند ولی چرا همیشه بین آنچه والدین قصد می‌کنند و آنچه فرزندان کسب می‌کنند، فاصله وجود دارد و این فاصله‌ها از کجا نشأت می‌گیرد؟



والدین از تربیت صحیح فرزندان غافل شده‌اند



وی در پاسخ به این سوال بیان داشت: آموزه های اهل بیت (علیهم السلام) همواره راه گشای زندگی بشر بوده و هست، برای پاسخ به این سوال باید به بیانات امام سجاد (علیه السلام) درباره حقوق والدین و فرزندان مراجعه کرد، حضرت در زمینه حقوق والدین و فرزندان نکات مهم و لطیفی را بیان کرده اند که مطالعه آن بر هر پدر و مادری لازم است.



این استاد دانشگاه با اشاره به روایتی از امام سجاد (علیه السلام) اذعان داشت: وظیفه والدین تربیت فرزندان صالح و پاک است ولی متأسفانه امروز پدر و مادرها وظیفه خود را صرفاً تأمین نان و لباس و مسکن دانسته و از نیازهای اساسی فرزندان که تربیت صحیح است، غافل شده‌اند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: غفلت از تربیت صحیح و بر اساس آموزه‌های اهل بیت (علیهم السلام) مهمترین عامل ایجاد فاصله‌ها میان فرزندان و والدین است.