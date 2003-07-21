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۳۰ تیر ۱۳۸۲، ۱۴:۱۹

از سوي سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران :

نحوه توزيع آرم طرح ترافيك اعلام شد

نحوه توزيع آرم طرح ترافيك براي سال 83 -82 از سوي سازمان حمل ونقل و ترافيك تهران اعلام شد .

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران اعلام كرد : تمامي وزارتخانه ها ، سازمان ها  ارگانها ، نهادها و شركتها و ساير مراكزي كه داراي كد رايانه اي سهميه در سازمان ترافيك هستند ، مي توانند به واحد صدور آرم اين سازمان مراجعه كنند  .

بنابر اين گزارش شركتها و موسسات خصوصي از4 تا 31 مرداد ماه , ارگانها و نهادهاي غير دولتي از 12 تا 16 مرداد ، سازمانها از 18 تا 23 و وزارتخانه ها از 25 تا 30 مرداد مي توانند براي دريافت فرم هاي مخصوص و تحويل مدارك اقدام كنند .

همچنين در اين اطلاعيه مراحل دريافت آرم ، معرفي نماينده تام الاختيار ، تكميل فرم مخصوص ، تحويل مدارك مورد نياز شامل گواهي معاينه فني از مراكز مكانيزه ( به استثناي خودروهاي مدل 81 و 82 ) ، برگه عدم خلاف خودرو ، تصوير سند مالكيت ، رسيد پرداخت عوارض ساليانه و پرداخت تعرفه مصوب اعلام شده است .

واجدين شرايط مي توانند صرفا در تاريخ ياد شده به واحد صدور آرم سازمان ترافيك به نشاني بزرگراه شهيد گمنام ، ابتداي بزرگراه كردستان مراجعه نمايند .

کد مطلب 12096

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