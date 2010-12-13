سخنگوی شورای صنفی نمایش به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش، آقای علیرضا سجادپور مدیرکل اداره ارزشیابی و نظارت حضور داشت و درباره آئیننامه سال آینده صحبت شد، آئیننامه جدید به زودی تدوین میشود.
سرتیپی افزود: طبق صحبتها فیلم سینمایی "عصر روز دهم" بعد از ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، از شنبه 27 آذرماه در گروه آزاد اکران میشود و پس از آن گروه عصرجدید به آن میپیوندد. با توجه به پایین آمدن سقف فروش فیلمهای "لطفا مزاحم نشوید" و "دیگری"، فیلمهای "چراغ قرمز" در گروه آزادی و "آدمکش" در گروه عصرجدید از هفته آینده اکران عمومی میشوند. فیلمهای "عصر جمعه" و "خاله سوسکه" در گروه آزاد از هفته آینده به نمایش در میآیند.
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