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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

سرتیپی در گفتگو با مهر:

آئین‌نامه جدید شورای صنفی نمایش تدوین می‌شود

علی سرتیپی از تدوین آئین‌نامه جدید شورای صنفی نمایش در ماههای آتی خبر داد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش، آقای علیرضا سجادپور مدیرکل اداره ارزشیابی و نظارت حضور داشت و درباره آئین‌نامه سال آینده صحبت شد، آئین‌نامه جدید به زودی تدوین می‌شود.

سرتیپی افزود: طبق صحبت‌ها فیلم سینمایی "عصر روز دهم" بعد از ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، از شنبه 27 آذرماه در گروه آزاد اکران می‌شود و پس از آن گروه عصرجدید به آن می‌پیوندد. با توجه به پایین آمدن سقف فروش فیلم‌های "لطفا مزاحم نشوید" و "دیگری"، فیلم‌های "چراغ قرمز" در گروه آزادی و "آدمکش" در گروه عصرجدید از هفته آینده اکران عمومی می‌شوند. فیلم‌های "عصر جمعه" و "خاله سوسکه" در گروه آزاد از هفته آینده به نمایش در می‌آیند.
 

کد مطلب 1209903

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