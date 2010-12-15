تضعیف نظام اسلامی تضعیف دین است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی، شامگاه سه‌شنبه در شب تاسوعای حسینی(ع) و در جمع عزاداران سید و سالار شهیدان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) در سخنانی گفت: آینده هر کشور به آینده جوانان آن بستگی دارد و آینده دیانتی هر جامعه هم به دیانت جوانانش بستگی دارد، اگر خدای ناکرده در حال حاضر تدین جوانان ضعیف و سست شود روشن است که آینده‌ای از حیث تدین که مورد قبول باشد نخواهیم داشت.



وی ادامه د‌اد: هم افراد و هم نهادها در قبال جوانان وظایفی دارند که در حد توان انجام وظیفه می‌کنند اما این مقدار کافی نیست، اگر به برنامه‌ها و نقشه‌های دشمن نگاه کنیم کاری که در داخل در مقابل آن انجام می‌شود کافی نیست و همه نهادهای مسئول باید برنامه خود را قوی‌تر کنند تا نتیجه بهتری بگیریم.



دشمن می‌خواهد جوانان را به بیکاری و تنبلی بکشاند



آیت الله استادی با اشاره به روایاتی که درباره جوان آمده و با بیان اینکه خطاب روایات به جوانان هم هست، تأکید کرد: فرض کنیم تمامی نهادهای مسئول و والدین کوتاهی می‌کنند و به وظایف خود عمل نمی‌کنند، آیا جوان خودش وظیفه‌ای ندارد، روایات می‌گویند خود جوان توان دارد روز به روز دیانت و ایمان خود را تقویت کند.



وی ادامه داد: این گونه نیست که تنها دیگران مسئولیت داشته باشند اما خود جوان کاری انجام ندهد خودش باید پاکی خود را حفظ و ایمانش را محکمتر کند.



آیت الله استادی با اشاره به روایات مطرح شده در این زمینه عنوان کرد: اگر کسی کاری انجام دهد که محبوب خدا شود بار خود را بسته است، نمی‌شود لطف خدا شامل حال کسی باشد و باز هم منحرف شود، مورد محبت باشد و خدا در دوراهی‌ها به او کمک نکند.



وی ادامه داد: اگر خدا کسی را به خود وا‌ می‌گذارد و کمکش نمی‌کند خودش این بلا را برسرخودش آورده است، وقتی خودش خوبی را اختیار نمی‌کند و در مسیر اطاعت خدا قدم برنمی‌دارد روز به روز از مسیر حق دورتر می‌شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: محبوب ترین مردم در نزد خدا جوانی است که هنوز سنی از او نگذشته و صورت زیبایی دارد و خوش تیپ است اما جوانیش را در راه خدا مصرف می‌کند و به عبادت او می‌پردازد.



آیت الله استادی بیان کرد: جوان با تمامی شهوت و امیالی که دارد خداوند این توان را به او داده است که در راه خدا گام بردارد چون اگر این توان را نداشت از او این تکالیف را نمی‌خواستند.



وی افزود: خداوند به چنین جوانی در نزد فرشتگان مباهات می‌کند و می‌گوید بنده حقیقی من این شخص است، آیا خداوند چنین جوانی را به خود واگذار می‌کند، اگر جوان یک گام بردارد و خدا را محبوب خود بگیرد همواره محبوب خدا خواهد بود.



استادی تصریح کرد: در روایت دیگری داریم که جوانی که با عبادت خدا نشو و نما پیدا کند، مسجدی و به فکر عبادت باشد، درسش را به خوبی بخواند تا برای رضای خدا به بندگان خدمت کند و اگر گناهی کرد سریعا توبه می‌کند چنین جوانی در روز قیامت در سایه لطف خدا خواهد بود.



استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: خداوند جوانی را که با مختصر آلودگی توبه می‌کند و به سمت خدا باز می‌گردد دوست دارد و به او افتخار می‌کند و جوانان می‌توانند چنین باشند.



وی افزود: اینجا روایات دیگر به رسانه‌ها، نهادها، والدین و ... هم اشاره ندارد بلکه وظایف را به خود جوانان نسبت می‌دهد.



استاد برجسته حوزه تصریح کرد: اگر کسی به تمام آلودگی‌ها آلوده باشد اما تصمیم بگیرد که دیگر سراغ گناهان نرود خداوند دستش را می‌گیرد، پیامبر در محیطی آمد که همه گرفتار معصیت‌های بزرگ بودند اما تحول ایجاد کرد، اینکه ما نمی‌توانیم از آلودگی‌ها برگردیم القاء شیطان است.



اعتقادات و احکام با فطرت و عقل منطبق است



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: فلسفه عزاداری و توسل به ائمه اگرچه گوناگون است اما یکی از آنها این است که انسان از ائمه(ع) کمک بخواهد که به آنها در بازگشت به سمت خدا کمک کند.



آیت الله استادی گفت: وظیفه اولیه یک جوان این است که احکام و عبادات و اخلاق و اعتقادات را یاد بگیرد، نمی شود دوران جوانی را بگذراند بدون اینکه اخلاق و احکام و معارف را یاد بگیرد، جوان یا باید در حال یادگیری باشد یا به دیگران بیاموزد.



وی افزود: نوع آسیب‌هایی که اسلام در طول تاریخ دیده است به علت جهل و نادانی مردم بوده به همین دلیل دائما، اسلام سفارش می‌کند که به دنبال علم و کسب معارف الهی باشید زیرا اعتقادات و احکام انسان با فطرت و عقل منطبق است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: دشمن می‌خواهد جوانان را به بیکاری و تنبلی بکشاند در صورتی که روایات دوران جوانی را دوران جهد و کوشش انسان می‌شمارند.



وی با بیان اینکه فرصت جوانی فرصتی طلایی است اظهار داشت: برخی کتب تألیفی امام که تا پایان عمر هم آنها را متقن می‌دانستند در دوران جوانی و در سن 27 سالگی نوشته است و در دوران جوانی بار خود را بسته است؛ بسیاری از علمای ما بار خود را در جوانی بسته‌اند.



وی افزود: راه بهشت و جهنم همیشه برای همه هست و برای جوانان هم هست هرقد‌ر انسان راه بیراهه را برود از بهشت دورتر می‌شود؛ ائمه(ع) از جوانان خواسته‌اند که جوانیشان را در راه خدا صرف کنند.



استادی بیان کرد: در روز قیامت از چند چیز از جمله جوانی و مال انسان سئوال می‌کنند و درباره مال می‌پرسند که از چه راهی به دست آوردی و در چه راهی خرج کردی، اگر از راه حرام باشد و حتی در راه حلال خرج شود باز هم پذیرفته نیست، هم باید حلال باشد و هم در راه حلال خرج شود.



عاشوار تابلوهایی است که تا ابد باید در جلوی ما باشد



آیت الله استادی بیان کرد: بهترین درسی که از عاشورا و اهل بیت(ع) می‌توانیم بگیریم جملاتی است که فرموده‌اند، درس حضرت قاسم این است که به دنیا دلبسته نبوده است و مرگ در راه خدا را از عسل شیرین‌تر می‌دانسته است.



وی با اشاره به درس بودن جوانمردی و منش حضرت عباس(ع) و حادثه عاشورا افزود: حوادث عاشوار تابلوهایی است که تا ابد باید در جلوی ما باشد که مسیر این است و انسان باید در راه حق قدم بردارد حتی اگر جان خود را هم در این راه بدهد، کاری که حضرت عباس(ع) آن را انجام داد. استاد برجسته حوزه علمیه گفت: انسان اگر بخواهد در این مسیر باشد همواره باید حامی دین باشد تا از ناحیه او به دین لطمه نخورد و دین خدا تقویت شود؛ در دعا هم داریم که خدایا به من کمک کن و مرا از کسانی قرار ده که از آنها برای نصرت دین خودت استفاده می‌کنی.



وی ادامه داد: اگر کسانی با توجه و بی‌توجه، کاری کنند که نظام اسلامی تضعیف شود دین را نادانسته یا دانسته تضعیف کرده‌اند، گاهی انسان اگر به شایعات اکتفا کند و توجه لازم را نداشته باشد برای دین و مکتب اهل بیت ضرر داشته است.



آیت الله استادی با بیان اینکه باید بصیرت را از حضرت عباس(ع) بیاموزیم تصریح کرد: دین اسلام بیشترین ضربه را از جهل مردم و بی‌توجهی آنان خورده است، حضرت عباس بصیرت داشت و آن هم بصیرت عمیق که انسان باید همیشه این روش را تابلوی خود قرار دهد و بصیرتش را زیاد کند تا شیطنت دشمن در او اثر نکند و گول شیطان را نخورد.