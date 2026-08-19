به گزارش خبرنگار مهر، ناظری، رئیس اداره آموزشوپرورش بهارستان، از کاهش تراکم دانشآموزان در کلاسهای برخی مدارس این شهرستان خبر داده و گفته است میانگین تعداد دانشآموزان در کلاسها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
به گفته او، تراکم کلاسها در برخی مدارس از حدود ۳۷ نفر به ۳۲ نفر رسیده است. این رقم در نسیمشهر به ۲۸ تا ۲۹ نفر، در گلستان به حدود ۳۰ نفر و در صالحیه به حدود ۳۰ تا ۳۲ نفر رسیده است.
ناظری همزمان از برگزاری آزمون سراسری با حضور بیش از ۲۲۰۰ داوطلب در بهارستان خبر داد. این آزمون در مجموع در شش حوزه امتحانی برگزار میشود و دستگاههایی از جمله فرمانداری، شهرداریها، نیروی انتظامی، اورژانس و آتشنشانی در برگزاری آن همکاری دارند.
آزمون رشته علوم تجربی صبح پنجشنبه برگزار میشود و آزمون رشتههای هنر و زبان در نوبت بعدازظهر همان روز خواهد بود. داوطلبان رشتههای ریاضی و علوم انسانی نیز صبح جمعه در آزمون شرکت میکنند.
رئیس آموزشوپرورش بهارستان همچنین گفت این شهرستان سال گذشته در اجرای طرح غربالگری دانشآموزان، در میان ۲۱ منطقه آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران رتبه نخست را به دست آورده است.
او درباره برنامههای آموزشی شهرستان نیز بر تداوم نظارت بر مدارس و برگزاری جلسات با مدیران و عوامل اجرایی تأکید کرد.
با این حال، کاهش تراکم کلاسها از ۳۷ به ۳۲ نفر، هرچند به معنای کاهش تعداد دانشآموزان در هر کلاس است، همچنان نشان میدهد تراکم بالای دانشآموزی یکی از مسائل اصلی مدارس بهارستان باقی مانده است؛ موضوعی که مستقیماً با ظرفیت فضاهای آموزشی و کیفیت آموزش در این شهرستان ارتباط دارد.
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