به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود ملوان تمام شد.

قضاوت این دیدار بر عهده فرهاد امینی است و دو تیم در شرایطی برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند که به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در فصل جدید هستند. ملوان با هدایت مازیار زارع و ذوب‌آهن با هدایت عبدالله ویسی تلاش می‌کنند با کسب سه امتیاز این دیدار شرایط بهتری در جدول پیدا کنند.

در نیمه نخست، دو تیم بازی نسبتاً متعادلی را به نمایش گذاشتند و هر کدام تلاش کردند با استفاده از حملات خود راهی برای رسیدن به دروازه حریف پیدا کنند. ملوان با توجه به میزبانی خود سعی داشت از همان دقایق ابتدایی ابتکار عمل را در دست بگیرد، اما ذوب‌آهن نیز با ارائه یک بازی منظم اجازه نداد میزبان به راحتی به دروازه این تیم نزدیک شود.

در دقیقه ۳۳، ذوب‌آهن سرانجام توانست قفل دروازه ملوان را باز کند. بهنام تیموریان روی پاس داود نوشی‌صوفیانی موفق شد دروازه تیم میزبان را باز کند و تیم اصفهانی را یک بر صفر پیش بیندازد.

پس از این گل، ملوان برای جبران نتیجه تلاش کرد فشار بیشتری روی دروازه ذوب‌آهن وارد کند، اما شاگردان عبدالله ویسی توانستند برتری خود را تا پایان نیمه نخست حفظ کنند.

در نهایت ۴۵ دقیقه نخست با برتری یک بر صفر ذوب‌آهن به پایان رسید تا ملوان در نیمه دوم برای جبران نتیجه و ذوب‌آهن برای حفظ برتری و کسب نخستین پیروزی فصل به میدان بروند.

در نیمه دوم دیدار ملوان بندرانزلی و ذوب‌آهن اصفهان، شاگردان مازیار زارع که نیمه نخست را با شکست یک بر صفر به پایان رسانده بودند، برای جبران نتیجه تلاش کردند و در نهایت موفق شدند جریان بازی را تغییر دهند.

ملوان در دقیقه ۷۱ به گل تساوی رسید. عرفان شهریاری با ارسال پاس خود رضا مرزبان را صاحب موقعیت کرد و این بازیکن موفق شد دروازه ذوب‌آهن را باز کند تا نتیجه یک بر یک شود.

در ادامه کار برای ملوان سخت‌تر شد و امیررضا افسرده در دقیقه ۷۶ با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا شاگردان مازیار زارع دقایق پایانی را با یک بازیکن کمتر دنبال کنند.

با این حال، ملوان در دقیقه ۸۸ بار دیگر به گل رسید. عرفان شهریاری این بار نیز با پاس خود رضا مرزبان را در موقعیت گلزنی قرار داد و مهاجم ملوان با باز کردن دوباره دروازه ذوب‌آهن، گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا میزبان کامبک خود را کامل کند.

در نهایت ملوان با برتری ۲ بر یک مقابل ذوب‌آهن، ۴ امتیازی شد و به رده پنجم جدول صعود کرد. ذوب‌آهن نیز با یک امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول قرار گرفت.