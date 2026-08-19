فجرسپاسی و صنعت نفت به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فجرسپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه پارس شیراز برابر یکدیگر قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد.

این دیدار با قضاوت مرتضی منصوریان برگزار شد و فجرسپاسی که در خانه به میدان می‌رود، با هدایت رسول خطیبی امیدوار است نخستین پیروزی خود در فصل جدید را به دست آورد. در سوی مقابل، صنعت نفت آبادان با هدایت محمد نوری به دنبال کسب امتیاز از این دیدار خارج از خانه است.

فجرسپاسی در همان دقایق ابتدایی با یک اتفاق غیرمنتظره مواجه شد و امیر شبان در دقیقه ۵ به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد. به این ترتیب رسول خطیبی مجبور شد خیلی زود دست به تعویض بزند و مسعود ریگی را به جای شبان وارد زمین کند.

پس از این تعویض زودهنگام، دو تیم تلاش کردند با ایجاد موقعیت‌های مختلف راهی برای باز کردن دروازه یکدیگر پیدا کنند، اما حملات فجرسپاسی و صنعت نفت راه به جایی نبرد و دروازه‌ها در نیمه نخست بسته ماند.

شاگردان رسول خطیبی در دقایقی از بازی تلاش کردند با استفاده از امتیاز میزبانی فشار بیشتری روی دروازه صنعت نفت ایجاد کنند و تیم آبادانی نیز چشم به ضدحملات داشت، اما هیچ‌کدام از دو تیم نتوانستند موقعیت‌های خود را به گل تبدیل کنند.

در نهایت ۴۵ دقیقه نخست این دیدار بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید و فجرسپاسی و صنعت نفت آبادان با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند تا در نیمه دوم برای کسب نخستین پیروزی فصل تلاش کنند.

در نیمه دوم دیدار فجرسپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان نیز توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی بدون گل رضایت دادند.

شاگردان رسول خطیبی در فجرسپاسی که از امتیاز میزبانی برخوردار بودند، در نیمه دوم تلاش کردند با افزایش فشار روی دروازه صنعت نفت به گل برسند، اما حملات آنها ثمری نداشت. در سوی مقابل، شاگردان محمد نوری نیز نتوانستند راهی برای باز کردن دروازه میزبان پیدا کنند.

در نهایت بازی بدون گل به پایان رسید تا فجرسپاسی و صنعت نفت آبادان هر کدام با کسب یک امتیاز، مجموع امتیازات خود را به ۲ برسانند. فجرسپاسی به دلیل تفاضل گل بهتر در رده دهم قرار گرفت و صنعت نفت نیز در جایگاه یازدهم جدول ایستاد.