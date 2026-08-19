محورهای رایزنی وزیران خارجه قطر و عربستان در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، امروز در ریاض با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار همکاری میان دو کشور و راه‌های حمایت و توسعه آن و نیز تقویت هماهنگی و همکاری مشترک در زمینه مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه‌ای، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش، مهار بحران‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه و نیز آخرین تحولات نوار غزه و سرزمین‌های فلسطینی اشغالی گفتگو کردند.

دو طرف بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی میان دو کشور و همسوسازی مواضع در قبال تحولات جاری به تقویت تلاش‌ها برای تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک می‌کند، تاکید کردند.

وزرای خارجه قطر و عربستان بر حمایت خود از تلاش‌های جاری برای حل اختلافات از طریق راهکارهای دیپلماتیک تاکید و به اهمیت هم‌افزایی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار تنش‌ها و اولویت دادن به گفتگو اشاره کردند.

دو طرف همچنین بر ضرورت تضمین امنیت، ایمنی و آزادی کشتیرانی دریایی، به ویژه در خلیج فارس و دریای سرخ در راستای حفظ جریان روان تجارت بین‌المللی، افزایش امنیت گذرگاه‌های حیاتی دریایی و تقویت ثبات در منطقه، تاکید کردند.

دو طرف بار دیگر بر موضع مشترک قطر و عربستان در محکومیت و رد مخالفت علنی اسرائیل با نقشه راه برای تکمیل اجرای طرح جامع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، که به منظور پایان دادن به درگیری در غزه ارائه شده و در قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل مورد تایید قرار گرفته و نیز مخالفت تل آویو با تشکیل کشور فلسطین تاکید کردند.