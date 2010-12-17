محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی افزود: این جشنواره با مشارکت محققین برجسته داخلی، ‌محققین ایرانی مقیم خارج از کشور و محققین کشورهای عضو آیسسکو به منظور تجلیل از پژوهشگران برتر علوم پزشکی و با تاکید بر جنبه های نوآوری برگزار می شود.

وی افزود: سال گذشته 410 پرونده به جشنواره ارائه شده بود که با توجه به تعداد شرکت کننده های این دوره با رشد 60 درصدی در این بخش مواجه هستیم.

حسنی اظهار داشت: همچنین از نظر کیفی مقاله های حاصل از پروژه های تحقیقاتی پربارتر از همه سالها بوده و کارهای برجسته که در سال گذشته به انجام رسیده نیز در این دوره معرفی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره علاوه بر 40 نفر از برگزیدگان که برابر سهمیه جشنواره رازی به بنیاد ملی نخبگان برای استفاده از تسهیلات علمی معرفی می شوند، 40 نفر برگزیده دوم نیز از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد حمایت قرار می گیرند.

دبیر اجرایی شانزدهمین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی یادآور شد: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از طریق معاونت های دانشگاهها و روسای دانشگاههای علوم پزشکی علاوه بر لوح تقدیر و جوایز نقدی با گرانت تحقیقاتی از این پژوهشگران قدردانی می کند.

وی اظهار داشت: برگزیدگان در گروه های 10 گانه رشته های تخصصی علوم پایه، علوم پایه بهداشتی، مدیریت و تغذیه، علوم بالینی داخلی، علوم بالینی جراحی، علوم دارویی، علوم توانبخشی و پیراپزشکی، علوم دندانپزشکی، فناوریهای نوین، ابداعات، اختراعات و فرضیه های اثبات شده علمی انتخاب می شوند و روند انتخاب نیز بر اساس کسب حداقل های تعیین شده از سوی گروه ها است.

حسنی گفت: پژوهش و پژوهشگر برتر، محققان جوان اثرگذار، دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی برتر، کمیته های تحقیقات دانشجویی برتر، نشریات برتر علوم پزشکی و سازمان های حامی پژوهش نیز در این دوره در میان برگزیدگان قرار دارند.

وی گفت: شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی به منظور تجلیل از پژوهشگران برتر علوم پزشکی 20 دی ماه برگزار می شود.