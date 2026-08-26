علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان اظهار کرد: هوای کرمانشاه تا پایان هفته جاری صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس بررسی آخرین الگوهای جوی، از روزهای شنبه و یکشنبه موجی ناپایدار وارد منطقه می‌شود و شرایط جوی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: فعالیت این موج موجب افزایش ابر و تشدید نسبی وزش باد خواهد شد و احتمال وقوع رگبارهای موقت و پراکنده نیز وجود دارد.

زورآوند تصریح کرد: احتمال بارش‌های پراکنده بیشتر برای نواحی کوهستانی شمال استان پیش‌بینی می‌شود و این مناطق طی روزهای شنبه و یکشنبه می‌توانند شاهد رگبارهای موقت باشند.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا در مناطق گرمسیری از روز پنجشنبه و در سایر نقاط از امروز، چهارشنبه، به تدریج کاهش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: روند کاهش دما در روزهای آینده آرام خواهد بود، اما کاهش دما در نیمه دوم هفته آینده محسوس‌تر می‌شود.

زورآوند در پایان گفت: شهروندان و مسافران در صورت حضور در مناطق کوهستانی استان طی روزهای شنبه و یکشنبه، با توجه به احتمال افزایش ابر، وزش باد و رگبارهای موقت، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.