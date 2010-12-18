قدردانی سفیر سوییس از موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر لیوا لوی اکوستی، سفیر سوییس در دیدار با محمود شالویی، مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران از همکاری با موزه کنستهاوس زوریخ قدردانی و تشکرکرد.
سفیر سوییس در این دیدار با اشاره به نمایشگاه آثار پیکاسو در موزه کنستهاوس زوریخ گفت: در بازدید از این نمایشگاه، دیدم اثر "نقاش و مدلش" که از موزه هنرهای معاصر تهران به این نمایشگاه امانت داده شده است، در بهترین نقطه نمایشگاه قرار گرفته است.
اکوستی عنوان کرد: مدیر موزه کنستهاوس عنوان کرد در مراسم گشایش نمایشگاه به محض بردن نام موزه هنرهای معاصر تهران و کشور ایران، تشویق و استقبال هنرمندان و علاقهمندان انجام شد.
وی ضمن قدردانی از موزه هنرهای معاصر تهران گفت: موزه کنستهاوس زوریخ تمایل دارد، همکاریهای خود را با موزههنرهای معاصر تهران گسترش دهد و در این راستا پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی از آثار ایران در زوریخ و نمایشگاه هنر سوییس در ایران از سوی موزه کنستهاوس ارائه شد.
سفیر سوییس ادامه داد: سفارت سوییس در ایران از هرگونه همکاری و تبادل فرهنگی ـ هنری استقبال میکند و برای تحقق نمایشگاههای ایران در سوییس و نمایشگاههای سوییس در ایران، همکاری لازم را خواهد داشت.
وی در مورد مذاکره دو موزه هنرهای معاصر تهران و کنستهاوس عنوان کرد: سفر بیکر (مدیر موزه کنستهاوس زوریخ) به ایران زمینه آشنایی بیشتر، برنامهریزی و مذاکره برای همکاریها را فراهم میکند و وجود آثار جاکومتی در موزه هنرهای معاصر تهران زمینه و فرصت مناسبی برای نمایشگاه هنر سوییس است.
سفیر سوییس با اشاره به جایگاه هنر ایران گفت: هنر ایران جایگاه مهم و ارزشمندی دارد و در نگارخانهها و موزههای کشورهای مختلف آثار فراوانی از هنرمندان ایرانی وجود دارد که این نشانگر قابلیتهای هنر ایران است.
محمود شالویی، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی و سرپرست موزههنرهایمعاصرتهران نیز با اشاره به نمایشگاه آثار پیکاسو گفت: نمایشگاه ارزشمندی از آثار پیکاسو در موزه کنستهاوس زوریخ برگزار شده و اثر "نقاش و مدلش" که از موزههنرهای معاصر تهران به این نمایشگاه رفت، مورد تحسین واقع شد.
نظر شما