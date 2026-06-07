بازدید سفیر مکزیک از موزه هنرهای معاصر؛ هنر پلی برای صلح و تفاهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر مکزیک در تهران از سومین بخش رویداد «هنر و جنگ» که شامل ۱۱ اثر از هنرمندان چاپگر مکزیک از گنجینه موزه است که تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد، در موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کرد.

سفیر مکزیک در این بازدید با رئیس موزه هنرهای معاصر تهران دیدار کرد و ۲ طرف بر گسترش برنامه‌های مشترک موزه‌ای و فرهنگی تأکید کردند.

در بخش اصلی این دیدار، سفیر مکزیک با اشاره به تجربه تاریخی کشورش در جنبش‌های استقلال‌خواهانه گفت: هنرمندان برجسته مکزیک همواره انسان و کرامت انسانی را در مرکز آثار خود قرار داده‌اند. هنر یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ هویت فرهنگی و تقویت ارزش‌های انسانی است.

وی با تأکید بر نقش هنر در پایان دادن به خشونت، افزود: جنگ راه‌حل اختلافات نیست. ملت‌ها می‌توانند از طریق دیپلماسی، گفتگو و تعاملات فرهنگی به تفاهم و همزیستی برسند. دیپلماسی فرهنگی و هنر پلی میان ملت‌ها ایجاد می‌کنند.

سفیر مکزیک ضمن تقدیر از رویکرد موزه در بهره‌گیری از هنر برای گفتگو و تفاهم میان فرهنگ‌ها، آمادگی سفارت را برای برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی، هنری، سینمایی و پژوهشی اعلام کرد.