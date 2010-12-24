"هفت نگاه" مردم را با هنرهای تجسمی آشتی داد

به گزارش خبرنگار مهر، چهار سال قبل زمانی که گروه هفت نگاه متشکل از هفت نگارخانه آریا، الهه، دی، گلستان، والی، هفت ثمر و ماه مهر به عنوان بخش خصوصی فعالیت خود را با برگزارکردن نمایشگاه فروشی با نام "فروش بزرگ سال" در آستانه نوروز آغاز کرد، کمتر کسی فکر می‌کرد بتواند به فروش بالایی دست پیدا کند.

با وجود آنکه فروش و استقبال آثار هنرمندان ایرانی در حراج‌های خارجی نیز تازه آغاز شده بود و زمزمه مورد توجه قرار گرفتن آنها در عرصه‌های بین‌الملل به گوش می‌رسید اما هنوز این اخبار در داخل کشور تازه بود و به غیر از کارشناسان هنری، هنرمندان و علاقه‌مندان به این حوزه، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد روزی خرید آثار تجسمی نوعی سرمایه‌گذاری حتی از سوی مردم تلقی شود.

هفت نگاه درحالی نمایشگاه فروش خود را به صورت گسترده آغاز کرد که پیش از آن تنها یک آرت اکسپو در سال 83 برگزار شد که بخشی از آثار خریداری شده بعد از پایان نمایشگاه، از سوی یکی از وزارتخانه‌ها بازگردانده شد.

دومین دوره هفت نگاه بعد از یک سال در سال 86 با فروش 180 نقاشی، مجسمه، خوشنویسی و نقاشی‌خط به قیمت 220 میلیون تومان حاکی از آن بود که این گروه در گام‌های اول با شناخت درست خریداران و مجموعه‌داران، توانسته است راهی را برای رونق بازار تجسمی ایجاد کند.

دومین اکسپو تهران در سال 1387 در تالار وحدت برگزار شد. این اکسپو با اینکه در تالار وحدت و فضای وسیع‌تری برگزار شد، 135 میلیون تومان فروش کرد که 64 میلیون تومان آن توسط دولت خریداری شده بود.

در همین سال هفت نگاه خود را برای برگزاری سومین نمایشگاه در فرهنگسرای نیاوران آماده می‌کرد که به دلیل نگرفتن مجوز، برپایی نمایشگاه فروش موفق به انجام این کار نشد. در سال 88 سومین آرت اکسپو با فروش 324 میلیون تومان در خانه هنرمندان به پایان رسید و سومین هفت نگاه در پردیس سینمای ملت فروشی نزدیک به 200 میلیون تومان داشت.

چهارمین نمایشگاه گروه هفت نگاه نیز در آذر امسال با فروش 56 اثر تجسمی به قیمت 220 میلیون تومان به پایان رسید و قرار است بهمن امسال به موازات سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر آرت اکسپوی 89 برگزار شود.

این درحالی است که چند سالی از آغاز بحران اقتصاد جهانی می‌گذرد و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از منتقدان هنری و مدیران نگارخانه‌ها نسبت به روند فروش آثار تجسمی نگران شوند.

مژگان والی‌پور، مدیر نگارخانه والی به عنوان یکی از اعضای گروه هفت نگاه معتقد است فروش آثار هنری همچون گذشته راه خود را طی می‌کند و با وجود مشکلاتی که در سال‌های اخیر به وجود آمده، خرید آثار ادامه دارد.

مدیر نگارخانه والی در مورد وضعیت فعلی فروش آثار تجسمی به خبرنگار مهر گفت: اگر زمان، شرایط و مسائلی که یک بازار را قوی‌‌تر یا ضعیف‌تر می‌کند، به عنوان معیاری برای مقایسه گذشته و حال درنظر بگیریم، می‌توانیم نتیجه بگیریم در حال حاضر فروش اثری با قیمت یک میلیون تومان برابر با سه میلیون تومان دو سال قبل است.

وی افزود: به دلیل بحران اقتصاد جهانی و شرایط اجتماعی، فروش آثار هنری بسیار سخت شده است اما باز هم می‌بینیم موقعیت هنر ما در داخل و خارج کشور بهتر شده و هنوز تابلوها و مجسمه‌های ایرانیان فروخته می‌شوند.

والی‌پور افزوده شدن مجموعه‌داران جدید را دلیل دیگری بر ادامه مسیر قبلی هنرهای تجسمی برشمرد: در هر دوره از نمایشگاه‌‌های فروشی که برگزار می‌کنیم، مجموعه‌داران جدیدی اضافه می‌شوند که نشان دهنده ظرفیت هنر ما هستند.

مدیر نگارخانه والی ادامه داد: مردم و مجموعه‌داران زمانی اثری را می‌خرند که شرایط آرام و دور از خطر باشد در حالیکه با وجود بحران‌های اقتصادی، چنین موقعیتی وجود ندارد و خرید اثر از سوی مردم و مجموعه‌داران حاکی از استمرار توجه به هنرمندان ایرانی است.

چند سال از آغاز به فعالیت هفت نگاه گذشته است. مقایسه کارنامه آنها با دیگر نهادهایی که سعی در فروش آثار تجسمی دارند نشان می‌دهد بخش خصوصی در این عرصه موفق عمل کرده است. همانطور که ایرج اسکندری، نقاش، استاد دانشگاه و عضو شورای خرید آثار هنری هم گفته بود آنها به عنوان یک بخش خصوصی موفق عمل کرده‌اند.