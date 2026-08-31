از افغانستان تا ایران؛ درسی که آمریکا باید یاد بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با انتشار مقاله ای نوشت: بعد از گذشت پنج سال از عقب نشینی پر آشوب آمریکا از افغانستان، جنگ افروزی این کشور علیه ایران سؤال مشابهی را مطرح می کند؛ چرا پایان دادن به جنگ های آمریکا سخت تر از آغاز آنها است؟

در این گزارش آمده است: جنگ افغانستان که پنج سال قبل به پایان رسید و ما شاهد فضای پر تنش و کشته شدن آمریکایی ها در انفجار فرودگاه کابل بودیم درس های مهمی برای تصمیم گیرندگانی ارائه می دهد که به دنبال راه خروج از جنگ علیه ایران هستند. واشنگتن در سال ۲۰۱۱ فرصت آشکاری برای عقب نشینی از افغانستان داشت اما این کار را نکرد. آمریکایی ها فکر می کردند عقب نشینی در آن زمان به اعتبار کشورشان لطمه وارد می کند. مشکل اصلی در اعتراف به شکست بعد از گذشت جنگ چند ساله افغانستان است.

پیت هگست وزیر جنگ آمریکا پیشتر تعهد داده بود که جنگ علیه ایران با جنگ علیه عراق و افغانستان تفاوت داشته باشد. وی گفته بود که این جنگ هرگز به یک درگیری بی پایان تبدیل نخواهد شد اما تحولات نشان داد که ایران قاطعانه به حملات آمریکا با بستن تنگه هرمز پاسخ داد و قدرت هوایی آمریکا برای شکست دادن ایران یا بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست.

بعد از شکست گزینه حملات هوایی، دولت آمریکا به محاصره دریایی ایران و تحریم های اقتصادی روی آورده است. این در حالی است که مانند جنگ افغانستان، ایران نیز به دنبال فرسایشی کردن جنگ است. این در حالی است که عقب نشینی آمریکا در قبال ایران کم هزینه تر از عملیات نظامی گسترده برای بازگشایی تنگه هرمز است.

آمریکا در جنگ طولانی و پر هزینه افغانستان شکست خورد و این یک درس مهم برای این کشور در قبال ایران است. همچنین پذیرش محدودیت های قدرت آمریکا می تواند واقع بینانه تر از تبدیل یک عملیات محدود به درگیری گسترده ای باشد که خروج از آن دشوار خواهد بود.