مسعود بارزانی حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانه آمده است: " با کمال تاسف از حادثه تروریستی در شهر چابهار که منجر به شهید و زخمی شدن تعدادی از عزادران روز تاسوعای حسینی شد، اطلاع یافتم که ضمن تسلیت به بازماندگان این جنایت ضد بشری را محکوم می کنم".

در ادامه پیام مسعود بارزانی آمده است: "ما ضمن محکومیت مجدد این جنایت ضد بشری همدردی خود را با مردم جمهوری اسلامی ایران به ویژه خانواده های بازمانده این حادثه اعلام می کنیم".

ساعت 10 و 30 دقیقه صبح روز تاسوعای حسینی در مقابل مسجد امام حسین (ع) چابهار یک تروریست با ورود در جمع عزاداران و انجام عملیات انتحاری باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از عزاداران حسینی شد.

