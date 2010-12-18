یادواره شهدا فرصتی برای انتقال ارزشها به نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار حسین همدانی بعد از ظهر شنبه در یادواره 14 شهید روستای قلعه قباد نهاوند، از توابع استان همدان، اظهار داشت: با برگزاری یادواره شهدا رشادت ها و ایثارگری های جوانان انقلاب به نسل کنونی منتقل می شود.

سردار همدانی با تاکید بر اینکه باید برای جذب و حضور موثر جوانان در یادواره ها برنامه ریزی شود، گفت: ایران اسلامی عزت و اقتدار خود را مرهون رشادت ها و دلاورمردی های شهداست.

وی اظهار داشت: شهدا با خدا معامله کرده اند و اجناس معامله خود را در این راه جان و مال و زندگی خود قرار دادند و از همه چیز خود گذشتند و خدا خون بهای آنها را می دهد.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران با تاکید بر اینکه باید شهدا را شناخت، افزود: برای شناخت شهدا می توان وصیت نامه های آنها را خواند.

امام جمعه نهاوند نیز در این مراسم شهادت طلبی را مهمترین دستاورد قیام عاشورائیان برشمرد و گفت: ایران با تاسی از این قیام عظیم و جاودانه موجب بیداری همه ی ملت ها و کشورهای آزادی خواه جهان شده است.

حجت الاسلام هادی مغیثی از جوانان خواست با پیروی از شهدا حافظ انقلاب و آرمان های آن باشند.