به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم روز پنجشنبه دوم دی ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلای بزرگ ری برگزار می شود. در این مراسم معنوی حاج محمدرضا غلامرضا زاده به قرائت دعا و ذکر مرثیه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می پردازد.

این مراسم روحانی به صورت مستقیم از پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس به نشانی www.abdulazim.com پخش می شود.

زیارت ناحیه مقدسه، زیارت عارفانه و زیبای امام زمان (عج) خطاب به جد بزرگوارشان امام حسین (ع) است که در آن با عظمت و شکوه خاصی با حضرت سیدالشهدا سخن گفته شده است.



زیارت ناحیه مقدسه، با سلام بر پیامبران الهی، اولیای دین و ائمه اطهار آغاز می شود و سپس با سلام بر امام حسین و یاران با وفایش ادامه می یابد.

پس از آن به شرح کامل اوصاف و کردار امام حسین (ع) پیش از قیام، زمینه های قیام حضرت، شرح شهادت و مصائب آن حضرت و عزادار شدن تمام عالم و موجودات زمینی و آسمانی می پردازد و سپس در پایان، با توسل به ساحت مقدس ائمه اطهار و دعا در پیشگاه خداوند متعال پایان می پذیرد.



در بخشی از این زیارت شریفه آمده است:‌ مولای من، اگر به تأخیر انداخته مرا روزگاران و بازداشت مرا از یاری تو تقدیر الهی، و نبودم تا بجنگم با کسانی که با تو جنگیدند و با آنان که با تو به دشمنی برخاستند به دشمنی برخیزم، (در عوض) بر تو زاری می‌کنم صبح و شام و از دیده روان می‌سازم برای تو خون به جای اشک روان.

