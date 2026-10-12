حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، سفر ۹ روزه رهبر شهید انقلاب اسلامی به کرمانشاه در مهرماه سال ۱۳۹۰ را از رویدادهای مهم تاریخ استان توصیف کرد و اظهار کرد: این سفر علاوه بر آثار معنوی و اجتماعی، دستاوردهای عمرانی گسترده‌ای برای کرمانشاه به همراه داشت و پیوند میان رهبری و مردم را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های این سفر در ۲۰ مهرماه افزود: رهبر شهید انقلاب در نخستین روز ورود به کرمانشاه، در ورزشگاه آزادی این شهر سخنرانی کرد و در روزهای بعد نیز برنامه‌های متعددی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: دیدار با خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان، حضور در منازل چهار خانواده شهید، دیدار با دانشگاهیان در مسجد دانشگاه رازی، نشست با نخبگان و برگزیدگان استان و برگزاری جلسه هیئت وزیران، از جمله برنامه‌های این سفر بود.

حجت‌الاسلام عبدی با تأکید بر نقش این سفر در تقویت همبستگی اجتماعی تصریح کرد: حضور رهبر شهید انقلاب در مناطق مختلف استان، به‌ویژه شهرهای اهل سنت‌نشین مانند پاوه، در تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب اهمیت داشت. تأکید بر پرهیز از تفرقه و توجه به جایگاه همه اقوام و مذاهب، از پیام‌های مهم این سفر بود.

وی در تشریح دستاوردهای اجرایی این سفر گفت: در جریان سفر، ۲ هزار و ۶۰۰ مصوبه، پروژه و زیرپروژه با اعتباری بالغ بر ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید که بخش قابل توجهی از آنها در مسیر اجرا قرار گرفت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، توسعه سامانه گرمسیری را از جمله دستاوردهای شاخص این مصوبات برشمرد و افزود: فعال شدن بخش‌هایی از این طرح، ظرفیت کشاورزی استان را افزایش داده و تولید چغندرقند را به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسانده است.

حجت‌الاسلام عبدی همچنین راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد را از طرح‌های مهم زیرساختی منطقه دانست و خاطرنشان کرد: این مسیر از ظرفیت بالایی برای توسعه حمل‌ونقل و تسهیل تردد زائران اربعین برخوردار است.

وی در پایان، سفر رهبر شهید انقلاب به کرمانشاه را فراتر از یک برنامه رسمی ارزیابی کرد و گفت: این رویداد نمادی از وحدت ملی و پیوند عاطفی رهبری با مردم بود و تأکید بر خدمت صادقانه و پرهیز از تبلیغات پرهزینه، از پیام‌های ماندگار آن به شمار می‌رود.