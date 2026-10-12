https://mehrnews.com/x3djdy ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹ کد مطلب 6975421 استانها قزوین استانها قزوین ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹ حضور کاروان دوچرخهسواری شهدای میناب از ترکیه در قزوین قزوین- کاروان دوچرخهسواری شهدای میناب که از ترکیه حرکت کرده با حضور در قزوین، یاد و نام شهدای میناب را گرامی داشت. دریافت 4 MB کد مطلب 6975421 کپی شد مطالب مرتبط راهنمای خرید چراغ باغی برای ویلا دوچرخهسوار ترکیهای: رنج شهدای میناب را در ترکیه احساس کردیم حسابرسان شورای شهر تهران برای حسابرسی سال ۱۴۰۵ تعیین شدند کاروان شهدای میناب در قزوین؛ روایت ترکیهایها از ایرانِ پس از جنگ صحبتهای اعضای کاروان دوچرخه سواری «از دیاربکر تا میناب» حضور کاروان دوچرخهسواران ترکیهای در جمع مردم مبعوث شده زنجان کاروان ۲۵ نفره دوچرخهسواران ترکیه در اجتماع شبانه تبریز ادای احترام دوچرخهسواران ترکیهای به شهدای میناب در تبریز برچسبها دوچرخه سواری مدرسه شجره طیبه میناب ترکیه
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