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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

حضور کاروان دوچرخه‌سواری شهدای میناب از ترکیه در قزوین

حضور کاروان دوچرخه‌سواری شهدای میناب از ترکیه در قزوین

قزوین- کاروان دوچرخه‌سواری شهدای میناب که از ترکیه حرکت کرده با حضور در قزوین، یاد و نام شهدای میناب را گرامی داشت.

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کد مطلب 6975421

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