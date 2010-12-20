به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امیر مسعود شهرام نیا ظهر دوشنبه در همایش و کارگاه اسناد با بیان اینکه امروزه اسناد هر کشور به ویژه اسناد ملی، اوراق هویت آن کشور شناخته می‌شوند، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها موظف‌اند تمامی اسناد خود را جمع آوری کنند و بر اساس قانون هیچکس حق از بین بردن اوراق و اسناد اداره ها را بدون اجازه مراجع قانونی ندارد.

وی افزود: آرشیوها تشکیلاتی با ماموریتهای خاص، ویژه و فرامرزی و فرامکانی هستند که حلقه پیوندی میان گذشته، حال و آینده برقرار می‌کنند.

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: ما معتقدیم ساختن آینده ای متناسب با جایگاه و شان ایران اسلامی تنها با حفظ پیشینه‌های فرهنگی جامعه و بها دادن به اسنادی که امروز مسئولیت حفظ و نگهداری از آن به ما سپرده شده، محقق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه معاونت اسناد، وظیفه سیاست گذاری، تبین اهداف و برنامه‌ها، دریافت، شناسایی و گردآوری اسناد ملی، ارزشیابی اسناد و ثبت آنها در مجموعه‌های مشخص را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: تنظیم و پردازش اسناد، آماده سازی آنها برای ارائه به پژوهشگران، حفظ و نگهداری اسناد و تهیه نسخه‌های پشتیبان از آنها و اشاعه اطلاعات با روشهای گوناگون از جمله برگزاری نمایشگاه‌های سند، برپایی همایشها و همکاری با دیگر آرشیوها و مرکز اسناد داخل و خارج کشور از اهم فعالیتها در سازمان ملی اسناد است.

شهرام نیا بیان داشت: آرشیو ملی در طی سالیان متمادی حضور خود در صحنه فعالیتهای فرهنگی کشور توانسته با گردآوری اسناد ارزشمند از طرق گوناگونی چون انتقال سناد دولتی، پذیرش اسناد هدیه شده و خریداری اسناد از نابودی و یا خروج اوراق ارزشمند از کشور جلوگیری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بسیاری از کتابخانه‌های کشور شرایط مطلوبی برای نگهداری اسناد ندارند، افزود: وجود رطوبت در کتابخانه‌ها، گرد و غبار و جابجایی اسناد سبب کاهش عمر آن می‌شود و هزینه‌های مرمت یک سند، هزاران برابر نگهداری آن است.

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی تصریح کرد: انتظار داریم اسناد ملی که در استانها وجود دارد شرایطی برای آنها فراهم شود که آرشیو این اسناد در خود استانها نگهداری شود.

وی با بیان اینکه امروزه نگهداری اسناد تاریخی و شفاهی بسیار با اهمیت‌تر از اسناد مکتوب است، اظهار داشت: تاریخ شفاهی که با انجام مصاحبه با دست اندرکاران و یا شاهدان رخدادها و جریانهای تاریخ معاصر انجام گرفته به عنوان یکی از منابع مهم در روشن شدن نقاط تاریک وقایع و نگارش تحقیقات تاریخی نقش به سزایی ایفا می‌کند.