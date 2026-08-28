شهابی: اتحاد شیعه و سنی، رمز اصلی ایستادگی در برابر استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید شهابی، جمعه شب در حاشیه مراسم جشن «امت احمد» که به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت در دهستان علیآباد چاهدگال بخش نگین کویر فهرج برگزار شد گفت: حضور پرشور برادران شیعه و سنی در این گردهمایی، تجلی همبستگی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و پیمان دوباره با آرمانهای آنان در مسیر مقابله با استکبار است.
وی با اشاره به تلاشهای مستمر دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی افزود: اتاقهای فکر استکبار جهانی در تمامی سالهای گذشته، از حمایت از گروههای تروریستی همچون داعش تا اعمال تحریمهای سخت، به دنبال به زانو درآوردن ملت ایران بودهاند، اما بصیرت و غیرت مردم، تمامی این نقشهها را نقش بر آب کرد.
شهابی، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به پشتوانه حمایتهای مردمی در برابر فشارها ایستادگی کرده است، خاطرنشان کرد: این ایستادگی منجر به موفقیتهای بزرگی شده است؛ بهطوری که امروز ایران در حوزههای علمی، از جمله هوافضا، با کسب رتبه پنجم در جهان، به قدرت اول منطقه تبدیل شده و مسیر پیشرفت خود را با اقتدار طی میکند.
وی، هدف از برگزاری جشن «امت احمد» را تبیین مسیر شهدا و تجدید میثاق برادران شیعه و سنی برای ایستادگی یکپارچه در مقابل ظلم عنوان کرد.
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