به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ستاد عمره و عتبات حوزه‌های علمیه گفت: نتایج قرعه کشی عمره طلاب حوزه‌های علمیه، از طریق پایگاه اینترنتی این مرکز به نشانی www.mortn.ir اعلام شد.

حجت‌الاسلام مهدی الفت با بیان اینکه در حال حاضر لیست سهمیه عمره طلاب حوزه علمیه قم اعلام شده و این لیست در حال تکمیل شدن است، افزود: طلابی که نام آن‌ها در قرعه‌کشی سال جاری اعلام شده باید نسبت به تهیه گذرنامه هر چه سریعتر اقدام کنند و گذرنامه باید از زمان اعزام دارای 6 ماه اعتبار باشد.

وی گفت: در حال حاضر تسهیلات بانکی در نظر گرفته نشده است و در صورت فراهم شدن تسهیلات مانند سال‌های قبل اعلام خواهد شد.

حجت‌الاسلام الفت یادآور شد: ثبت‌نام و اعزام تنها از استان محل سکونت امکان‌پذیر است و چنانچه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان هر استان از سهمیه آن استان بیشتر باشند براساس قرعه افراد اعزامی مشخص خواهند شد.

دبیر ستاد عمره و عتبات حوزه‌های علمیه خاطر‌نشان کرد: طلاب و روحانیان حوزه علمیه خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) و حوزه اصفهان (غیر از کاشان) و حوزه خواهران مشمول این ثبت‌نام نمی‌شوند.

وی یادآور شد: مبلغ هزینه عمره براساس درجه اعلامی از سوی سازمان حج و زیارت تعیین می‌شود و اعزام به صورت کاروان ویژه بوده، زمان آن از طرف ستاد عمره و عتبات تعیین و اعلام خواهد شد و استفاده از سهمیه انفرادی در کاروان‌های عمومی امکان‌پذیر نیست.

حجت‌الاسلام الفت با بیان اینکه در سال جاری 7 هزار نفر در قالب 20 کاروان به عمره مفرده اعزام خواهند شد، اظهار داشت: افزون بر این کاروان‌ها، گروی از مبلغان، استادن و ممتازان حوزه نیز به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

وی زمان اعزام عمره طلاب را بهمن ماه اعلام کرد و یاد آور شد: اعزام طلاب به عمره مفرده تا تیر سال آینده ادامه خواهد داشت.