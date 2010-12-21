موسیقی متن چهار فیلم از فرصت رقابت برای جایزه اسکار محروم شدند

به گزارش مهر از ورایتی موسیقی متن دو فیلم " قوی سیاه " و " شهامت واقعی" به دلیل بهره گیری از قطعات موسیقی قبلا ساخته شده و عدم استفاده از موسیقی متن اختصاصی فیلم به تصمیم آکادمی اسکار کنار گذاشته شدند.



از سوی دیگر موسیقی متن دو فیلم " حال بچه ها خوب است" و " مبارز" به دلیل آنچه آکادمی اسکار استفاده نامتعارف از موسیقی و تاثیرزیاده از حد این قطعات روی فیلم خوانده بخت نامزدی جایزه اسکار بهترین موسیقی متن را از دست دادند.



کلینت منسل آهنگساز فیلم " قوی سیاه" تمامی قطعات موسیقی متن این فیلم را از سمفونی "دریاچه قو" ساخته چایکوفسکی اقتباس کرده است.همچنین کمیته انتخاب آکادمی اسکار اعلام کرد موسیقی متن فیلم " شهامت واقعی" ساخته کارتر بورول ، از آنجا که تمامی قطعات آن برگرفته از نغمه های قدیمی قرن نوزدهم بوده و اصالت ندارد از شرکت در رقابت اسکار محروم می کند.



همچنین موسیقی متن دو فیلم " مبارز" ساخته مایکل بروک و " حال بچه ها خوب است" ساخته کارتر بورول به دلیل استفاده افراطی از موسیقی ، در حدی که تقریبا در تمامی لحظات این دو فیلم به گوش می رسد ، از سوی آکادمی اسکار خارج از تعاریف مرسوم موسیقی متن فیلم شناخته شدند.



از سوی دیگر اکادمی اعلام کرد موسیقی متن "سخنرانی پادشاه" ساخته آلکساندر دسپلا دارای تعاریف مرسوم موسیقی متن فیلم شناخته شد و بخت حضور در رقابت برای نامزدی جایزه اسکار بهترین موسیقی متن را پیدا کرد.