بیشترین تعداد تعاونی های استان در بوشهر مستقرند

اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: هم اکنون 781 تعاونی در شهرستان بوشهر، 594 تعاونی در شهرستان دشتستان و 457 تعاونی در شهرستان تنگستان مستقر هستند.

وی با اشاره به 14 گرایش موجود در تعاونیها گفت: 712 تعاونی استان بوشهر با گرایش خدمات، 624 تعاونی با گرایش کشاورزی، 495 تعاونی با گرایش صنعت و 371 تعاونی با گرایش مسکن که بیشترین گرایشهای استان بوشهر به شمار می روند مشغول فعالیت هستند.

مدیر کل تعاون استان بوشهر گفت: سه هزار و 177 طرح تعاونی با اعضای 674 هزار نفر زمینه اشتغال 36 هزار و 502 نفر در استان بوشهر فراهم کرده است.

جعفری با بیان اینکه یک هزار و 566 تعاونی در دولت نهم و دهم ایجاد شده است، گفت: طی سالیان اخیر با توجه به نگاه دولت به تعاونیهای 51 درصد از تعاونیهای استان در این مدت تشکیل و ایجاد شده است.