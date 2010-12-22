نگهداری و بهسازی راههای قم نیازمند سالانه 70 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، داریوش نظری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت نگهداری راه ها به عنوان سرمایه های ملی گفت: سالانه دو و نیم درصد ارزش تمام شده روز، بابت نگهداری راه ها هزینه می شود که با توجه به گستردگی راه ها در استان قم، سالانه اعتبار 70 میلیارد تومانی برای این کار لازم است.



وی با بیان این که تنها بخشی از این مبلغ سالانه در اختیار اداره کل راه و ترابری استان قرار می گیرد، بیان داشت: بر این اساس نیازهای نگهداری و نیاز به تعمیر خرابی راه ها اولویت بندی می شود به گونه ای که تا حد بسیار بالا و مطلوبی امنیت راه ها فراهم گردد.



مدیرکل راه و ترابری استان قم با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به راه های استان اظهار داشت: استان قم به لحاظ راه های ارتباطی در یک منطقه بسیار حساس کشور واقع شده است چرا که نقطه ارتباط و اتصال کلیه استان های جنوبی،شرقی و جنوب غربی که بیش از 17 استان کشور را در بر می گیرد با پایتخت است.



لزوم توجه بیشتر به توسعه و نگهداری راه های استان



وی اضافه کرد: راه های ارتباطی استان به لحاظ سیاحتی، اقتصادی و زیارتی از اهمیت به سزایی برخوردار است و با عنایت به مرکزیت و نزدیکی به پایتخت و سایر منابع حیاتی کشور، قسمت اعظم کالاهای صادراتی و وارداتی از راه های این استان حمل و نقل می شود که خود باعث حجم بسیار بالای تردد وسائط نقیله در محورهای استان می باشد که تمام این موارد دلیلی بر اهمیت توجه بیشتر به راه های استان و اختصاص تمام بودجه به منظور حفظ و نگهداری این راه ها است.



نظری در بخش دیگری از سخنان خود به ذکر طول انواع راه های موجود در حوزه استحفاظی استان قم پرداخت و افزود: در استان قم 174 کیلومتر آزاد راه، 112 کیلومتر بزرگراه، 166 کیلومتر راه اصلی، 241 کیلومتر راه فرعی و هزار و 319 کیلومتر راه روستایی وجود دارد.



23 نقطه حادثه خیز در استان قم شناسایی شده است



وی در ادامه با توجه به اقدامات انجام گرفته در خصوص شناسایی نقاط حادثه‌خیز راه‌های استان و ایمن‌سازی آنها گفت: متأسفانه با توجه به افزایش تعداد خودورهای شماره گذاری شده و افزایش حجم جابجایی مسافر و کالا در محورهای استان، آن طور که باید شبکه راه های استان از لحاظ طولی و عرضی افزایش نیافته است اما شرایطی ایجاد شده که نقاط حادثه خیز استان شناسایی شده و اعتباراتی هم برای تبدیل آنها به نقاط امن داده شود که در این راستا 23 نقطه حادثه خیز شناسایی و چند اقدام از جمله چهار خطه نمودن محور قدیم قم – تهران به طول 10 کیلومتر، احداث تقاطع غیر همسطح 19دی، احداث تقاطع شاه جمال که 90 درصد آن به بهره‌برداری رسیده و ... انجام گرفته است.



طی چند سال گذشته در حدود 180 کیلومتر از راه‌های استان روشنایی نصب شده است



نظری به بحث نصب روشنایی در راه های استان به عنوان یکی از عوامل ایمن سازی راه‌ها و کاهش تصادفات به لحاظ فراهم آوردن امنیت روانی و تامین روشنایی جاده‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: طی چند سال اخیر در حدود 170 تا 180 کیلومتر از راه‌های استان نصب روشنایی انجام گرفته است که البته هزینه نگهداری بالایی به لحاظ تعمیر و تعویض لامپ های خاموش در بر دارد.



خط سیر تصادف در راه‌های روستایی افزایش آمار تصادفات و تلفات را نشان می‌دهد



مدیر کل راه و ترابری استان قم همچنین به کاهش خط سیر تصادفات در راه‌های استان اشاره و تصریح کرد: طی چند سال گذشته بر اساس برنامه ریزی‌های انجام گرفته و تعامل با دستگاه‌های مرتبط، خط سیر تصادفات در برخی راه‌های استان کاهش و برخی افقی بوده است و تنها در بحث راه‌های روستایی افزایش تصادفات و تلفات را داشته‌ایم که لازم است این نقاط نیز ایمن سازی شود.