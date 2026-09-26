به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلینیا روز شنبه درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در برخی محورهای استانهای مازندران و گیلان بارش پراکنده باران گزارش شده است.
وی در تشریح وضعیت ترافیکی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور هراز در محدودههای کلرد و سهراهی چلاو، ترافیک نیمهسنگین جریان دارد.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج ـ تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و وردآورد، آزادراه ساوه ـ تهران در محدودههای نسیمشهر و احمدآباد مستوفی همچنین محور شهریار ـ تهران از میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
سرهنگ قلینیا از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر و رعایت فاصله طولی مناسب، با توجه به شرایط جوی و لغزندگی احتمالی سطح راهها، با سرعت مطمئنه تردد کنند.
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