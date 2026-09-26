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۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۹

ترافیک نیمه‌سنگین در ۵ محور مواصلاتی

ترافیک نیمه‌سنگین در ۵ محور مواصلاتی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از بارش پراکنده باران در برخی محورهای مازندران و گیلان و ترافیک نیمه‌سنگین در پنج محور مواصلاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا روز شنبه درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در برخی محورهای استان‌های مازندران و گیلان بارش پراکنده باران گزارش شده است.

وی در تشریح وضعیت ترافیکی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور هراز در محدوده‌های کلرد و سه‌راهی چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج ـ تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و وردآورد، آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی همچنین محور شهریار ـ تهران از میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر و رعایت فاصله طولی مناسب، با توجه به شرایط جوی و لغزندگی احتمالی سطح راه‌ها، با سرعت مطمئنه تردد کنند.

کد مطلب 6958600
محمد رضازاده

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    نظرات

    • سعید IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
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      پاسخ
      ما داخل جاده بودیم اینقدر که ماشین کنار جاده کامیون هست و خودرو متوقف شده و ورودی تهران اینقدر حجم ترافیک بالا بود که چهار ساعت منتظر بودیم که برسیم ورودی جاده منتهی به تهران که اونجا یکساعت ترافیک بوده زمانی که شما ورودی جاده رو خالی پاکسازی هدایت نکنی نیرو در جاده کاربردی نداره

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