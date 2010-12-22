آمریکا و روسیه رزمایش نظامی مشترک برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ژنرال "الکساندر پستنیکف" فرمانده کل نیروی زمینی ارتش روسیه با اعلام این خبر گفت: بخشهایی از روند آماده سازی برای اجرای این رزمایش با مشارکت اروپا و ایالات متحده اجرا خواهد شد.

وی در عین حال از برگزاری شمار دیگری از رزمایشهای نظامی مشترک بین اعضای سازمان همکاری شانگهای (SCO) و سازمان پیمان امنیتی مشترک (CSTO) خبر داد.

به گفته وی، روسیه در برگزاری این رزمایشها با بلاروس، مغولستان و هند همکاری خواهد کرد.

گفتنی است در شهریور ماه امسال "آناتولی سردیوکف" وزیر دفاع روسیه و "رابرت گیتس" همتای آمریکایی اش طی مذاکراتی در واشنگتن دو توافقنامه امضا نمودند. در این دیدار همچنین دو طرف اوضاع و چشم‌اندازهای توسعه همکاری دفاعی روسیه و ایالات متحده را بررسی و کارگروه مشترکی در مورد روابط دفاعی ایجاد کردند.