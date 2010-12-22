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۱ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۰۵

آمریکا و روسیه رزمایش نظامی مشترک برگزار می کنند

آمریکا و روسیه رزمایش نظامی مشترک برگزار می کنند

ارتش آمریکا و روسیه در رزمایش نظامی مشترکی که در سال 2012 برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ژنرال "الکساندر پستنیکف" فرمانده کل نیروی زمینی ارتش روسیه با اعلام این خبر گفت: بخشهایی از روند آماده سازی برای اجرای این رزمایش با مشارکت اروپا و ایالات متحده اجرا خواهد شد.

وی در عین حال از برگزاری شمار دیگری از رزمایشهای نظامی مشترک بین اعضای سازمان همکاری شانگهای (SCO) و سازمان پیمان امنیتی مشترک (CSTO) خبر داد.
 
به گفته وی، روسیه در برگزاری این رزمایشها با بلاروس، مغولستان و هند همکاری خواهد کرد.
 
گفتنی است در شهریور ماه امسال "آناتولی سردیوکف" وزیر دفاع روسیه و "رابرت گیتس" همتای آمریکایی اش طی مذاکراتی در واشنگتن دو توافقنامه امضا نمودند. در این دیدار همچنین دو طرف اوضاع و چشم‌اندازهای توسعه همکاری دفاعی روسیه و ایالات متحده را بررسی و کارگروه مشترکی در مورد روابط دفاعی ایجاد کردند.
کد مطلب 1215815

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