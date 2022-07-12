روسیه و میانمار همکاری های نظامی خود را گسترش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روسیه و میانمار قرار است همکاری‌های دفاعی خود را افزایش دهند.

در همین ارتباط، وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه پس از گفتگو با ژنرال «مین آنگ هلائینگ»، فرمانده کل امور دفاعی میانمار اعلام کرد که دو کشور برنامه‌های خود برای تقویت همکاری‌های نظامی و فنی را از سر می‌گیرند.

این دیدار در جریان سفر هیئت سیاسی و نظامی میانمار به مسکو صورت گرفته است.

یک روز پیش از این نیز، مقامات ارشد وزارت دفاع روسیه با رئیس شورای اداری دولتی میانمار و ژنرال هلائینگ، فرمانده کل امور دفاعی میانمار دیدار و گفتگو کرده بودند.

در بیانیه وزارت روسیه درباره این دیدار آمده است: «طرفین روابط دوجانبه و در حال توسعه در حوزه نظامی را مثبت ارزیابی کردند و بر برنامه‌های خود برای استفاده حداکثری از پتانسیل موجود در جهت تقویت همکاری‌های نظامی و فنی و مشارکت راهبردی تأکید کردند.»

وزارت دفاع روسیه انجام این دیدارها میان هیئت‌های روسی و میانماری را در یک فضای بسیار دوستانه عنوان کرده است.

کودتای دو سال پیش میانمار به اعتراضات گسترده حامیان غرب در این کشور منجر شد و اوضاع سیاسی داخلی این کشور شرق آسیا را آشفته‌تر کرد. این اعتراضات همچنین فشارهای کشورهای غربی بر میانمار را به دنبال داشت که از حکومت نظامی میانمار می‌خواهند تا دموکراسی مورد نظر غرب را احیا کند.

در عین حال، دولت نظامی میانمار برخی از روابط قدیمی خود با سایر کشورها را تقویت کرده که در میان آنها روابط آن با روسیه برجسته است و از همین رو طی دو سال گذشته روسیه به عنوان یک حامی مهم برای دولت میانمار ظاهر شده است.