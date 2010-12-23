بدحجابی تحریف عملی دین است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا طی سخنانی در جمع نمازگزاران دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به اهمیت حفظ پیام‌های قیام عاشورا و جلوگیری از تحریف نهضت حسینی اظهار داشت: یکی از مهمترین پیام‌های عاشورا مسئله امر به معروف و نهی از منکر است که متأسفانه جامعه امروز از آن غافل شده و بسیاری از منکرات از جمله بد حجابی به سرعت در حال رواج است، در حالی که بدحجابی تحریف عملی دین می‌باشد و باید جلوی این تحریفات گرفته شود.



انتقاد از ترویج بد حجابی در صدا و سیما



رئیس دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) افزود: متأسفانه امروز در رسانه ملی شاهدیم، افرادی را نشان می‌دهند که با ظاهری کاملاً غیراسلامی و بد حجاب، در حال گریه کردن برای امام حسین(علیه السلام) هستند و سیمای جمهوری اسلامی این چهره‌های غیر اسلامی را بزرگ نمایی می‌کند که مردم بدانند، افرادی هستند که ضروریات دین را عمل نمی‌کنند ولی در مراسم امام حسین(علیه السلام) شرکت کرده و برای او گریه می‌کنند!



وی ادامه داد: نمایش تصاویری از زنان بدحجاب و بزرگ نمایی آنها در رسانه‌ای که میلیون‌ها بیننده دارد، ترویج بدحجابی است، یعنی مردم می‌توانند بدحجاب باشند و برای امام حسین(علیه السلام) اشک بریزند، این کاملا غلط و به نوعی تحریف دین است، چون بدحجابی از منکرات است و با رواج آن در جامعه، اسلام آمریکایی جایگزین حقایق قیام حسینی و پیام‌های عاشورا می‌شود.



معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: ما نمی‌گوییم هرکسی بد حجاب است، در مراسم عزاداری امام حسین(علیه السلام) راه نیابد و عزاداری نکند، خیر، مانعی نیست، ولی رسانه ملی نباید این چهره‌های بدحجاب را تبلیغ و ترویج و بزرگ‌نمایی کند.



وی برخورد شدید و تند با افراد بدحجابی که در مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین(علیه السلام) حضور می‌یابند را غلط دانست و گفت: باید بر اهمیت و ضرورت حفظ حجاب تأکید کرد و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه محفوظ بماند، البته برخورد شدید و تند با این افراد نیز صحیح نیست، چون لااقل برای امام حسین(علیه السلام) اشک می‌ریزند و عزاداری می‌کنند که کار شایسته‌ای است.



گریه کردن، شوری است که باید با شعور همراه باشد



وی بیان داشت: امروز از معارف اهل بیت(علیهم السلام) به ویژه کلام امام حسین(علیه السلام) تا اندازه‌ای غافل شده‌ایم، گرچه عزاداری و سوگواری برای سالار شهیدان را ترویج می‌کنیم ولی نباید تصور کرد، عزاداری امام حسین(علیه السلام) به گریه کردن و سینه زدن برای مصائب ایشان خلاصه می‌شود.



رئیس دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) گفت: باید به مرزهای عقیدتی توجه لازم را داشته باشیم، نباید این مرزها خلط شود و یا از بین برود، امام حسین(علیه السلام) برای امر به معروف و نهی از منکر به شهادت رسید و این در حالی است که متأسفانه یکی از منکرات بزرگی که در جامعه در حال گسترش است بی‌توجهی به شعائر اسلامی و بی‌توجهی به حجاب و رواج بدحجابی است.



وی در ادامه به روایتی از سیدالشهدا اشاره کرد و گفت: امام حسین(ع) بسیاری از مردم را بنده دنیا دانسته که دینداری آنان از حد ظاهرسازی فراتر نمی‌رود که یکی از بارزترین نمونه‌های چنین مردمی، مردم کوفه در سال 61 هجری بودند.



ارسطا در پایان اظهار داشت: چه بسا بسیاری از این مردم برای امام حسین(ع) و اهل بیت آن حضرت گریه می‌کردند ولی در عین حال به دفاع از آن حضرت بر نمی‌خواستند. پس صرف گریه کردن کارساز نیست. گریه کردن، شوری است که باید با شعور همراه باشد تا اثربخش شود.