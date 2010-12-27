171 پرواز در آمریکا لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، "ماری ساندرسون" سخنگوی یک شرکت هواپیمایی آمریکایی یکشنبه شب گفت: در پی بارش شدید برف در نیویورک، شرکت های هواپیمایی امروز دوشنبه 171 پرواز را در داخل و خارج از فرودگاه های اصلی از واشنگتن تا بوستون لغو کردند.

وی افزود: لغو 171 پرواز در پی لغو بیش از 262 پرواز در روز یکشنبه بود. یکشنبه شب نیز ترافیک هوایی در داخل یا خارج از سه فرودگاه اصلی در شهر نیویورک باعث توقف پروازها شد. همچنین بسیاری از سفرهای جاده ای و ریلی تحت تاثیر بارش مداوم برف در ساحل شرقی قرار گرفت.

در آستانه آغاز سال نو میلادی سرمای شدید و برف و بوران بی سابقه در شمال و غرب اروپا باعث فلج شدن حمل و نقل و فعالیت های روزمره مردم در ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلیس لهستان، هلند و برخی دیگر از کشورهای اروپایی شده است. همچنین افزایش بارش برف در لهستان و هلند باعث تعطیل شدن فعالیت های روزمره مردم این کشورها شده است.