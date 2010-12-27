مبلمان شهری گرگان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ذبیح الله میقانی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر گرگان افزود: مبلمان شهری به حجم وسیعی از وسایل و تجهیزات اطلاق می شود که چون در شهر و خیابان و فضای باز نصب می شوند استفاده عمومی دارد به این نام معروف است.

وی امکاناتی از قبیل ایستگاه های اتوبوس، نمایشگرهای شهری، سرویس بهداشتی، زمین های بازی کودکان، وسایل ورزشی، تابلوها، سطل های زباله و نیمکت ها به عنوان نمونه هایی از مبلمان شهری برشمرد و افزود: به تعبیر دیگر مبلمان شهری به نماد تندیس اطلاق می شود که در شهر، خیابان و فضای باز که محل استفاده عموم قرار دارد، نصب می شود.

میقانی با تاکید بر اینکه بر اساس بندهای یک و 27 ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری موظف به ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی، مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه و هرگونه اقدام است که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر است، اظهار داشت: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حوزه شهری یکی از عواملی که می تواند به توسعه کیفیت مبلمان شهری کمک کند سطح تخصص کارکنان شهرداری و به ویژه سازمان زیباسازی در بهبود وضعیت مبلمان شهری است که متاسفانه گرگان با توجه به نداشتن سازمان مستقل زیباسازی در این زمینه موفقیت چندانی نداشته است.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان مبلمان شهری را عنصری برای آسایش، ارایه اطلاعات و کنترل حرکت شهروندان در فضاهای باز دانست و تصریح کرد: می طلبد شورای شهر و شهرداری گرگان دقت نظر و توجه بیشتری به این موضوع داشته و با برنامه ریزی جامع در این خصوص ضمن ایجاد فضایی مناسب و زیبا در سطح شهر به برای کاهش فشارهای روانی شهروندان برنامه ریزی کنند.

میقانی یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت نامناسب مبلمان شهری در گرگان راتدوین اصول و ضوابط و مقررات نما و منظر شهری براساس ویژگی‌های فرهنگی و کارکردی مناطق مختلف گرگان و نظارت بر نماسازی ساختمان‌ها عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد سازمان مستقل زیباسازی در مدیریت شهری می تواند اقدام موثری در این زمینه باشد که این موضوع در شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان در حال بحث و بررسی است.