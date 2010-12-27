مانور تخلیه اضطراری در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، دبیر کمیته عالی ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در این مراسم با بیان اینکه مانور تخلیه اضطراری ساختمان یکی از اقدامات شرکت در راستای آمادگی بیشتر است، گفت: این مانور در هر سال دو مرتبه برگزار می شود.

سعید کدخدا با اشاره به اینکه برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ایمنی، مدیریت سوانح، اطفا حریق و کمک های اولیه برای کارکنان شرکت برق برنامه ریزی و اجرا شده است، اظهار داشت: با نهادینه سازی سیستم مدیریت حوادث برنامه های اجرایی و عملیاتی مناسبی در دست اقدام است.

کدخدا اظهار داشت: یک بانک اطلاعاتی از منابع موجود به ویژه ایستگاه های برق، تجهیزات و تاسیسات شرکت، اعضا ستاد بحران، مشترکان حساس به قطع برق و دیگر امکانات همچون خودروهای سنگین و سبک در استان همدان تهیه شده و مستندات آن قابل ارائه است.

عضو کارگروه امداد و نجات استان همدان گفت: با تشکیل و سازماندهی کمیته های ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و برگزاری جلسات منظم و مستمر آمادگی مقابله با هرگونه حوادث و سوانح احتمالی ایجاد شده است.

وی با تبیین اهداف و برنامه های شرکت توزیع در مدیریت بحران و مدیریت ریسک، به ذکر وظایف اعضا ستاد بحران در مانورهای میدانی و عملیاتی پرداخت و اظهار داشت: دستورالعمل های مدیریت بحران با توجه به سیستم های مدیریتی نوین تهیه و تدوین و برای اجرا به تمام واحد های ابلاغ شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر و دبیر کارگروه امداد و نجات استان همدان نیز با گرامیداشت یاد در گذشتگان حادثه دلخراش زلزله بم در سال 82، اظهار داشت: گردش آزاد اطلاعات و استفاده صحیح از آن ازجایگاه مهمی در مرحله آمادگی و پیشگیری از حوادث برخوردار است.

حسین اشرفی با بیان اینکه این اطلاعات گام نخست مدیریت حوادث و سوانح است، گفت: وجود اطلاعات کافی در سازمان به برنامه ریزی درست و منطقی کمک می کند.