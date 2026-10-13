به گزارش خبرگزاری‌ مهر، در این رأی‌گیری مخفی که روز سه‌شنبه برگزار شد، کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، برزیل، کویت و اوکراین توانستند با کسب آرای لازم، مجوز حضور سه ساله در این شورا را دریافت کنند تا جایگزین اعضای رو به پایان دوره شوند.

در رأی‌گیری اخیر، گروه آسیا و اقیانوسیه با کشورهایی چون ژاپن، اردن، کویت و نپال و همچنین دیگر بلوک‌های منطقه‌ای، ترکیب نهایی خود را برای دوره آتی شناختند تا این نهاد بین‌المللی به فعالیت خود بر اساس توزیع منطقه‌ای ادامه دهد.

یادآور می‌شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در شهر ژنو سوئیس قرار دارد، بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و شامل ۴۷ کشور عضو است که توسط مجمع عمومی برای دوره‌های سه‌ساله و بر اساس اصل توزیع عادلانه جغرافیایی انتخاب می‌شوند. این شورا وظیفه ترویج و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان، مقابله با نقض آن و ارائه توصیه‌های مربوطه را بر عهده دارد.