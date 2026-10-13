  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

تکمیل ترکیب شورای حقوق بشر؛ ۱۵ عضو جدید برای دوره سه‌ساله انتخاب شدند

تکمیل ترکیب شورای حقوق بشر؛ ۱۵ عضو جدید برای دوره سه‌ساله انتخاب شدند

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی نشستی در نیویورک، ۱۵ کشور جدید را برای تصدی کرسی‌های شورای حقوق بشر این نهاد بین‌المللی برگزید.

به گزارش خبرگزاری‌ مهر، در این رأی‌گیری مخفی که روز سه‌شنبه برگزار شد، کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، برزیل، کویت و اوکراین توانستند با کسب آرای لازم، مجوز حضور سه ساله در این شورا را دریافت کنند تا جایگزین اعضای رو به پایان دوره شوند.

در رأی‌گیری اخیر، گروه آسیا و اقیانوسیه با کشورهایی چون ژاپن، اردن، کویت و نپال و همچنین دیگر بلوک‌های منطقه‌ای، ترکیب نهایی خود را برای دوره آتی شناختند تا این نهاد بین‌المللی به فعالیت خود بر اساس توزیع منطقه‌ای ادامه دهد.

یادآور می‌شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در شهر ژنو سوئیس قرار دارد، بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و شامل ۴۷ کشور عضو است که توسط مجمع عمومی برای دوره‌های سه‌ساله و بر اساس اصل توزیع عادلانه جغرافیایی انتخاب می‌شوند. این شورا وظیفه ترویج و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان، مقابله با نقض آن و ارائه توصیه‌های مربوطه را بر عهده دارد.

کد مطلب 6977207

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها